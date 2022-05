Do Rio a Buenos Aires, a bordo do navio Norwegian Star no verão

Por Nathalia Molina*

Seis destinos em sete dias de navegação, do Rio de Janeiro a Buenos Aires. O roteiro de turismo a bordo do navio Norwegian Star pode ser feito no cruzeiro de ida para a Argentina, com partida do Brasil em 11 de dezembro. O viajante também pode embarcar na rota de retorno mais para o fim do verão, em 12 de março do próximo ano. A embarcação, toda reformada, abriga até 2.300 passageiros.

A programação da viagem inclui paradas em Búzios e Ilha Grande (ambos lugares no Estado do Rio), na paulista Santos e em Punta del Este (Uruguai), antes da chegada a Buenos Aires, prevista para 18 de dezembro. No sentido contrário, o Norwegian Star aporta no Rio de Janeiro em 19 de março de 2023.

O navio conta com estrutura de lazer e entretenimento, além de 15 opções para as refeições, de culinárias diversas, sendo oito delas sem pagamento adicional. O cruzeiro custa a partir de R$ 3.647 por pessoa.

