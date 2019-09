Dona do maior sutiã do Brasil, cidade mineira recebe festival de lingeries

Há quem goste de usar. Há quem use por imposições sociais. Há quem não suporte a ideia de colocá-lo. Polêmico, o sutiã assume, a depender do contexto, diversos papéis no imaginário popular. Tanto é que Juruaia, uma cidadezinha mineira no meio do caminho entre São Paulo e Belo Horizonte, decidiu adotar como seu – e como símbolo – o maior sutiã do Brasil.

Trezentos sutiãs reais seriam necessários para atingir os 15,8 metros de largura, 5 metros de altura e 3,2 metros de comprimento em cada bojo do enorme sutiã confeccionado com placas de metal. Graças às amplas medidas, está no topo do RankBrasil desde 2015.

MAIS – Seis pontos turísticos que fecharam por excesso de visitantes

MAIS – Na Mooca, Festa de San Genaro ocorre neste fim de semana

MAIS – Cinco bate-voltas para fazer a partir de São Paulo

Projeto da central Toque Brasil, que reúne 23 confecções locais, em parceria com a ACIJU (Associação Comercial e Industrial de Juruaia) e com a prefeitura, a escultura – por que não? – está na Praça Prefeito Benjamim Antônio, no centro. Como símbolo, condiz com a cidade que se autoproclama capital brasileira da lingerie e que recebe, de 7 a 14 de setembro, a 15ª edição do Festlingerie, oportunidade para turistas conferirem as novas coleções de moda íntima, praia, fitness e pijamas dos fabricantes da região – cadastrando-se no site, dá para ter descontos de até 5% nas lojas participantes.

A 4h30 de São Paulo, Juruaia conta com mais de 200 confecções que vendem, segundo a assessoria da cidade, 1,5 milhão de peças por mês. Durante o festival, além das lojas mostrarem suas novidades, haverá desfiles em estilo flash mob em algumas ruas.

Juruaia está do lado ao lado de Guaxupé e próxima a Poços de Caldas. É uma boa pedida aproveitar um feriado prolongado para conhecer esse cantinho de Minas, portanto.

SERVIÇO



15º Festlingerie

Data: 7 a 14 de setembro de 2019, das 8h às 17h

Local: Lojas participantes em Juruaia, Minas Gerais

Contato: (35) 3553-1327

Site: festlingeriejuruaia.com.br.