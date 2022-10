Dubai terá fan fest para torcedores durante a Copa do Catar 2022

Por Nathalia Molina*

Quem não for aos jogos da Copa do Catar 2022 e estiver em Dubai durante o campeonato poderá ver as partidas de futebol no BudX FIFA Fan Festival, no porto da cidade dos Emirados Árabes Unidos. De 20 de novembro a 18 de dezembro, são esperados até 10 mil torcedores no espaço, uma das sedes de fan fest do Mundial.

O BudX FIFA Fan Festival™ no Dubai Harbour funciona todos os dias do Mundial, começando duas horas antes da primeira disputa em campo e indo até as 3 horas da manhã. Com um telão de 330 metros quadrados com áudio 4D, o entretenimento ao vivo de tecnologia imersiva é oferecido pela AB InBev por meio da marca Budweiser, em parceria com a Adidas e a Visa.

A fan fest, produzida pela BRAG, terá shows e DJs, locais e estrangeiros, entre as partidas e no fim do dia, ao lado de ações dos patrocinadores, lojas oficiais e opções de comida e bebida. A organização incentiva que o uso de transporte público até o espaço no Dubai Harbour.

Com cerca de 600 hotéis de várias categorias, novas atrações (como o Museu do Futuro), a cidade espera receber os torcedores da Copa do Catar 2022, já que está a menos de uma hora de avião de Doha.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem