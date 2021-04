Editora do ‘Viagem’ fala sobre Anguilla em live

Você sonha em ir ao Caribe? Já ouviu falar em Anguilla? Uma chance de conhecer a ilha é ficar ligado na live com a editora do Viagem Estadão, Adriana Moreira, hoje às 17 horas. A jornalista conversa com Danielle Roman, presidente e CEO da Interamerican Network, sobre o que viu quando esteve no destino, de gastronomia a entretenimento.

Organizadas pela Interamerican, empresa que divulga o destino no Brasil, as lives são realizadas no Instagram @VisiteAnguilla. O perfil avisa sobre a participação dos convidados do calendário, que segue até 6 de julho.

Anguilla e a pandemia

A ilha registrou apenas 30 casos da covid-19 e nenhum óbito. De acordo com o governo de Anguilla, houve isolamento social efetivo e, mais recentemente, vacinação. O processo de abertura do destino começou no fim de 2020. Os visitantes têm de fazer pré-registro no site oficial do turismo de Anguilla e apresentar exame PCR negativo. Todas as atividades acontecem em ambiente externo, com requisitos de higiene e segurança reforçados.