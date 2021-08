Emirates dá hotel grátis na compra da passagem aérea para Dubai

Por Nathalia Molina*

A compra de passagem aérea para Dubai pela Emirates garante o hotel grátis na cidade. A promoção de turismo é válida para bilhetes adquiridos até o próximo domingo, 15 de agosto, para voos até 25 de setembro de 2021. Na classe econômica, o passageiro ganha as duas primeiras noites no JW Marriott Marquis; na executiva ou na primeira, a cortesia é de três noites.

Leia Também França reabre para brasileiros vacinados; Coronavac está em análise

Depois de adquirir a passagem, o viajante manda um email para emiratesOffer@emirates.com, com número da reserva confirmada, nomes de todos os passageiros da reserva, telefone e email de contato. Aí espera a resposta com a reserva do hotel.

Requisitos para a viagem para Dubai

A companhia aérea aposta na oferta de atividades no destino para estimular a viagem para Dubai como destino final e como stopover, no caminho para outros pontos do planeta. Aberta para brasileiros não vacinados, Dubai exige a apresentação de PCR negativo realizado no máximo 72 horas antes da partida – veja como emitir certificado de vacinação e exames do app do ConecteSUS. Também é necessário contratar um seguro médico com cobertura para covid-19.

Na chegada ao destino, quem voa do Brasil tem de fazer outro teste PCR no Aeroporto Internacional de Dubai e aguardar no hotel ou em isolamento até o resultado do exame, normalmente pronto em até 24 horas. Com a diminuição das restrições, a Emirates passará a ter cerca de 270 voos em 29 cidades, ajustando horários para aumentar frequências e capacidade, conforme aumente a demanda por viagens internacionais de lazer e negócios.

Dubai foi uma das primeiras cidades do mundo a obter o selo Safe Travels do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel and Tourism Council – WTTC), que certifica destinos em relação às medidas tomadas para assegurar a saúde dos visitantes.

Expo 2020 Dubai sobre inovação e sustentabilidade

Parceira da Expo 2020 Dubai, a Emirates também lançou uma promoção exclusiva para os passageiros irem à conferência, o maior evento do tipo na região. Ganha um Expo Day Pass o viajante que comprar bilhete de ida e volta, com conexão ou destino final na cidade durante o período do evento, de 1º de outubro de 2021 a 31 de março do próximo ano.

Com o tema Conectando Mentes, Criando o Futuro, a feira será a primeira World Expo realizada na região do Oriente Médio, da África e Sul e da Ásia (MEASA). O evento apresentará exemplos de colaboração, inovação e cooperação no mundo, levando em conta a sustentabilidade e a mobilidade. A programação, ao longo de seis meses, terá semanas temáticas, com entretenimento, workshops, performances e shows. Haverá 190 pavilhões de países para conhecer outras culturas e as inovações de cada um.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades