Expedições de conhecimento, de jato privado na África ou barco na Antártida

Por Nathalia Molina*

Especialistas acompanham os passageiros, mostrando os destinos de modo mais aprofundado. Os roteiros da Latitudes têm essa característica desde a sua fundação, há quase 20 anos. A novidade entre os roteiros para 2023 é uma volta ao mundo a bordo de um jato privado, com visita a sete Patrimônios da Humanidade da Unesco, como os parques nacionais Rapa Nui (Chile), Komodo (Indonésia) e Serengeti (Tanzânia). Já na viagem à Antártida, a navegação inclui a passagem pelo Estreito de Beagle.

Os 50 passageiros da Private Jet Expedition – Around the World serão acompanhados pelo historiador Luis Estevam Fernandes de Oliveira, pelo fotógrafo Adriano Gambarini e por um especialista em geopolítica (cujo nome ainda será confirmado). Antes da partida, em São Paulo, o grupo se hospeda uma noite no Palácio Tangará.

O roteiro inclui ainda o acompanhamento de um médico e de um chef, que prepara refeições de acordo com a preferência dos viajantes. Os viajantes também não lidam com questões burocráticas ou logísticas. A tripulação do avião fala português. A viagem vai de 25 de outubro a 19 de novembro do próximo ano. Por pessoa, a volta ao mundo de jato sai a partir de US$ 148 mil em acomodação dupla.

Após a saída do Aeroporto de Guarulhos, o grupo para na Ilha de Páscoa, no Chile. Depois, segue para Fiji (Malolo Island), Austrália (Sydney), Indonésia (Flores e Komodo Islands), Índia (Hampi), Tanzânia (Serengeti) e Arábia Saudita (Al Ula). A última parada da viagem ocorre na Espanha, em Granada.

Entre pinguins e geleiras

Integrante da Virtuoso, rede de empreendimentos de luxo, a Latitudes também organiza roteiros para a Antártida com Ushuaia e a navegação pelo Estreito de Beagle. A argentina Ushuaia, no extremo sul do país, também está na programação. A saída de 2024 tem o físico Marcelo Gleiser e a psicanalista Maria Homem entre os nomes previstos.

Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades