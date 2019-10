Fãs de ‘Família Addams’ poderão se hospedar em réplica da famosa mansão

A família mais sombria do Brasil está prestes a voltar às telas: na próxima quinta-feira, 31 de outubro, a animação A Família Addams (The Addams Family) tem estreia marcada nos cinemas dos Estados Unidos e também do Brasil. Para entrar no clima, o site Booking.com vai oferecer a alguns poucos privilegiados a possibilidade de se hospedar em uma mansão idêntica àquela onde moram Mortícia & cia., em Nova York.

O casarão fica no bairro de Clinton Hill Brooklyn e o valor da diária será de US$ 101,10 (R$ 420). Serão oferecidas apenas quatro diárias, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. Com 343 metros quadrados, a construção do século XIX tem três quartos e revive todos os detalhes que fizeram da Família Addams um sucesso de público por décadas. Os hóspedes poderão fuçar as máquinas no Quarto do Feioso, brincar na sala com a boneca sem cabeça da Wandinha e cuidar de algumas plantas carnívoras da Mortícia.

No melhor estilo Addams, a mansão é decorada com vasos e flores despedaçadas e ainda terá a famosa campainha com a voz do Tropeço. Mas cuidado para não se assustar se o Mãozinha aparecer enquanto você estiver explorando a casa! A experiência se torna ainda mais completa com lanchinhos temáticos e bizarros, uma exibição da nova animação, entre outras surpresas. Ficou interessado? As reservas começam às 13h (horário de Brasília) do dia 28 de outubro, neste link.

Vira e mexe, a Booking inventa alguma acomodação inusitada ou improvável, oferecida por pouco tempo aos clientes do site. Um trailer em forma de abacate, na Austrália, e uma noite em um bondinho em pleno Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, foram algumas das ideias mais recentes da empresa.