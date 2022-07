Festival de arte em Bragança Paulista tem shows e exposição em julho

Por Nathalia Molina*

Julho será todinho de programação cultural em Bragança Paulista. O 20º Festival Arte Serrinha começa hoje (9 de julho) e vai até o dia 30. Música, artes visuais, cinema e oficinas culturais agitam a Fazenda Serrinha, no novo Parque Natural Arte Serrinha, e outros espaços da cidade no interior de São Paulo, a cerca de 90 quilômetros da capital.

O evento reúne shows de Arnaldo Antunes e Otto, oficinas culturais e até um desfile de Ronaldo Fraga. Completa a programação a exposição Brasis – Expedição Serrinha, com trabalho de um grupo multidisciplinar que percorreu diversas partes do Brasil. Entre eles está Beto Brant, que apresenta o documentário Modo Ave Expedição Serrinha.

Localizada na área rural de Bragança Paulista, a região ganhou o Parque Natural Arte Serrinha no fim de 2021, com obras ao ar livre, trilhas para caminhada, um mirante e um centro cultural e educativo construído com containers. Nele, funcionam a Fazenda Serrinha (ponto de experimentações culturais e ambientais) e o Galpão Busca Vida (pizzaria, casa de shows e lugar de criação da cachaça Busca Vida). O festival foi criado há 20 anos pelo artista visual Fabio Delduque, pelo jornalista Marcelo Delduque e por Carlão de Oliveira, proprietário da Busca Vida.

Na edição de 2022, um dos destaques é a exposição Brasis – Expedição Serrinha, com obras inéditas divididas entre o Parque Natural Arte Serrinha e o Centro Cultural Teatro Carlos Gomes, no centro de Bragança Paulista. Há pinturas, instalações, fotografias, esculturas, filmes, roupas, músicas, registros de performances e textos produzidos pelos artistas como consequência das viagens.

Durante quatro anos, os dez participantes da Expedição Serrinha passaram por quatro Estados. Fizeram parte dela o maestro e pianista Benjamim Taubkin, o cineasta Beto Brant, o escritor Diógenes Moura, o designer e escultor Hugo França, a artista visual Laura Vinci, a coreógrafa Lú Brites, o fotógrafo Luiz Braga, a cozinheira Neka Menna Barreto, o estilista Ronaldo Fraga e o artista visual Fabio Delduque, diretor artístico do festival e curador da exposição.

Os artistas atravessaram regiões que representam a diversidade cultural e os ciclos econômicos do Brasil: a Zona da Mata Sul (PE), com os engenhos de cana-de-açúcar; a Ilha do Marajó (PA), com a borracha e os vaqueiros; a Serra da Moeda (MG), com a mineração; e a Serrinha (SP), com o café. O resultado o visitante confere na mostra Brasis – Expedição Serrinha.

Ao longo do ano, o Parque Natural Arte Serrinha também recebe visitantes aos sábados e domingos, das 10 às 17 horas. Os ingressos, para conhecer o lugar ou para ir ao festival, estão à venda no Sympla.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos.