Fortaleza e Buenos Aires são os destinos mais buscados para julho na Decolar

Por Nathalia Molina*

Os destinos mais procurados em passagens para julho são Fortaleza, no Brasil, e Buenos Aires, no exterior, nas plataformas de vendas da Decolar. No site e no aplicativo da empresa, Rio de Janeiro e Lisboa ocupam a segunda colocação nas buscas para viagens nacionais e internacionais, respectivamente, na temporada do meio do ano.

A Decolar vem registrando aumento progressivo nas buscas por passagens para o meio do ano. Em maio, por exemplo, o aumento foi de 109% em relação a abril. Segundo a empresa, isso sinaliza que os viajantes estão de olho nas promoções. Para ser avisado sobre ofertas e novidades, é possível se cadastrar em Minhas Viagens.

O Nordeste predomina entre os destinos com buscas para viagens aéreas no Brasil em julho – Natal (4º lugar), Salvador (5º), Recife (6º), Maceió (8º) e Porto Seguro (9º). Completam a lista: São Paulo (3º), Porto Alegre (7º) e Brasília (10º).

Já entre as passagens internacionais os Estados Unidos aparecem com Miami (4ª posição), Orlando (6ª) e Nova York (9ª). O restante das buscas se dividem entre a América do Sul – Santiago (3ª) e Bariloche (5ª) – e a Europa – Madri (8ª) e Londres (10ª). Na 7ª colocação está a mexicana Cancún.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos.