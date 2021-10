Fórum BLTA 2021 debate perspectivas do turismo de luxo no Brasil

Por Nathalia Molina*

Diversidade, tecnologia, design e impacto social no turismo de luxo no Brasil estão entre os temas discutidos nos cinco dias de programação online do Fórum BLTA 2021, entre 13 e 21 de outubro. Gratuito e aberto ao público, o evento começa amanhã, às 10 horas, com a participação especial de Ricardo Freire, do Viaje na Viagem. Realizado pela Brazilian Luxury Travel Association, que representa 44 hotéis e 5 operadoras de luxo, o fórum debate perspectivas e oportunidades para esse segmento como vetor de desenvolvimento socioeconômico no País.

Numa reportagem para o Viagem Estadão, no início de 2021, apurei que uma das tendências da pandemia apontava para o turismo de luxo no Brasil em alta. Especialista no tema, a querida Mari Campos cobre consistentemente essa área e acaba de escrever um texto no blog dela por aqui, o Sala Vip, cheio de informações e dados que mostram como o segmento cresceu durante a pandemia.

Recentemente estive no Fasano Boa Vista, no interior paulista, e no Zorah Beach Hotel, no litoral cearense, e pude ver como estão muito procuradas as hospedagens de luxo no Brasil, em especial nos destinos fora dos grandes centros.

Confira a programação do Fórum BLTA 2021

Com a incerteza ainda presente nas viagens internacionais, seja por vacinas, variantes, vistos ou desvalorização do real, o brasileiro passou a desbravar o Brasil. E isso inclui aquele viajante de alto padrão acostumado a fazer incursões ao exterior antes da pandemia. Mas o que o futuro reserva ao turismo de luxo no País? Amanhã, 13 de outubro, eu participo do painel Brasil em pauta no mundo, que discute justamente esse assunto.

Esse é o primeiro dos cinco encontros com especialistas previstos na programação do Fórum BLTA, todos em cima do mote Brasil Incomparável. Estarei ao lado de Simone Scorsato (CEO BLTA), Alexandre Sampaio (FBHA/CNC), Manoel Fernandes (BITES) e Mariana Aldrigui (USP/Fecomércio-SP). Como ocorre nos outros painéis, o bate-papo está marcado para as 17 horas. Veja o restante da programação:

14 de outubro: A riqueza cultural da diversidade na hospitalidade

Como a participação de mulheres, negros, indígenas e comunidades LGBTQ+ traduzem nossa diversidade cultural e hospitalidade no turismo de luxo?

Alex Bernardes (Via G/Brasilturis)

Alexandra Loras (Investidora Shark Tank Brasil)

Adriana Cavalcanti (MUST – Mulheres do Turismo)

André Zanonato (BLTA/Etnia Casa Hotel)

Wellington Mello (Hotel Unique)

19 de outubro: Viagens transformadoras – uma tendência que se fortaleceu no mundo pós-pandemia

Como o turismo de luxo pode promover transformações significativas nos elos do setor, gerando ações de impacto positivo para o planeta?

Alex Da Riva (Presidente do Conselho BLTA/Cristalino Lodge)

Leonora Guedes (Rally dos Sertões)

Mário Haberfeld (Onçafari)

Natalie Untersell (Ativista do clima)

Paulina Chamorro (Jornalista)

20 de outubro: Tecnologia e conteúdo na jornada do viajante de luxo

Onde e como a tecnologia é bem-vinda para promover o destino e proporcionar uma melhor experiência de viagem?

André Dib (Fotógrafo)

Anna Laura Wolf (Carpe Mundi)

Alessandra Leite (Hotelnews)

Jorge Nassarala (Hotéis Incríveis/KN Conteúdo)

Simone Scorsato (CEO BLTA)

21 de outubro: Moda, Design e Turismo criando marcas de desejo Made in Brasil. O mix de luxo e brasilidade

Como combinar as experiências da moda, do design e do turismo para promover nossas marcas no mercado internacional, seguindo as premissas de autenticidade, diversidade e sustentabilidade.

Aurea Yamashitta (Abest)

Celina Hissa (Catarina Mina)

Sérgio J Matos (Design)

Simone Scorsato (CEO BLTA)

Wilbert Das (Uxua)

A inscrição no evento pode ser feita gratuitamente pelo site bltaforum.com.br. Quem quiser pode doar R$ 30 para o Massaria Social / O Pão do Povo da Rua. O projeto, apoiado pelo fórum deste ano, é uma ação do Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira (IPCB), em busca de diminuir a fome nas ruas e gerar oportunidades de mudanças de vida por meio do trabalho.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior.