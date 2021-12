Foz do Iguaçu ganha roda-gigante, Yup Star, com 88 metros de altura

Por Nathalia Molina*

Novidade para quem pensa em fazer turismo em Foz do Iguaçu neste verão. Muito buscado para viagem em família no Brasil, o destino ganhou a Yup Star Foz, roda-gigante de 88 metros, mesma altura da atração que a Gramado Parks mantém no Rio de Janeiro desde 2019. A empresa gaúcha ainda planeja a abertura de um resort na cidade do Paraná em 2023.

Com 36 cabines e capacidade para comportar até 288 pessoas simultaneamente, a Yup Star Foz abre para o público nesta sexta, 17 de dezembro. Por ano, a Gramado Parks espera receber cerca de 500 mil pessoas na atração, que tem vista para o Marco das Três Fronteiras. Além da Yup Star Foz, está previsto o resort Aquan by Gramado Parks, com 360 apartamentos. Considerando o hotel e a roda-gigante, projeto começado em 2018, a Gramado Parks fez um investimento inicial em Foz do Iguaçu de R$ 200 milhões.

O grupo também é proprietário do parque de neve indoor Snowland, do parque aquático termal Acquamotion e dos hotéis Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, Bella Gramado, Exclusive e Buona Vitta (inspirado na Toscana), todos em Gramado.

O que tem nas rodas-gigantes Yup Star

A roda-gigante carioca, também a partir de hoje, passou a se chamar Yup Star Rio. A Gramado Parks decidiu adotar a marca Yup Star em todos os destinos onde inaugurar a atração. Quem batiza a roda-gigante do grupo é o pássaro azul Yup, anfitrião da marca. A Yup Star Rio teve sua área de recepção revitalizada.

Embora a altura das rodas-gigantes seja a mesma, a do Rio possui 54 cabines para até 8 pessoas (6 pessoas se não forem da mesma família). Ambas são pet friendly e contam com uma estrutura que inclui: o Star Café, com lanches e bebidas como hambúrguer, pipoca doce, sucos e sorvetes; a Star Shop, loja de lembrancinhas como canecas, camisetas e copos temáticos; e ambientes instagramáveis.

Quanto custa a roda-gigante de Foz

A Yup Star Foz funciona todos os dias, das 12h às 20h. Anote o endereço: Rua Quixada, 127, Três Fronteiras, Foz do Iguaçu. O ingresso custa R$ 70 – estudantes, idosos e crianças até 12 anos pagam pagam R$ 35; moradores de Foz do Iguaçu, R$ 55.

* Sou jornalista de turismo, escrevo também o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades