França não exige mais teste de covid para embarque, apenas vacinação

Por Nathalia Molina

Quem está completamente vacinado com os imunizantes aprovados pela União Europeia já pode embarcar para a França sem realizar nenhum teste de covid. A informação aparece no site da Embaixada da França no Brasil e deve ser atualizada até amanhã na página da Atout France, órgão de promoção turística do país. Com o avanço da vacinação no continente, o país resolveu suavizar as regras de entrada de visitantes estrangeiros.

Desde sábado, 12 de fevereiro, a França exige apenas que o viajante comprove a imunização com dose única de Janssen ou duas doses de Astrazeneca/Covishield ou de Pfizer, considerando as vacinas aplicadas no Brasil. Quem tomou Coronavac precisa mostrar que recebeu a terceira dose de Pfizer para conseguir entrar em território francês.

Além do comprovante da imunização completa, o visitante internacional saído de países classificados como laranja (com circulação ativa de vírus), caso do Brasil, precisa apresentar uma declaração de honra. O link para o modelo dessa documentação pode ser encontrado nesta página do governo francês: https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux. O arquivo está no item Mesures de Contrôle Sanitaire, com o nome de Engagement sur l’honneur.

