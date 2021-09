Gol lança voo direto entre São Paulo e Bonito (MS) em dezembro

Por Nathalia Molina*

Boa notícia para quem busca destinos para turismo de natureza no Brasil. Em dezembro, a Gol lança um voo direto entre São Paulo e Bonito, saindo do Aeroporto de Congonhas. Em parceria com a Voepass, a companhia aérea passa a oferecer no mesmo mês a ligação aérea entre as principais cidades da Rota das Emoções: Jericoacoara (CE), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA).

A partir de 2 de dezembro, a Gol lança duas frequências semanais para a cidade do Mato Grosso do Sul, sem escalas, às quintas e aos domingos. Nos dois dias, os voos têm saídas e chegadas previstas para os seguintes horários locais: de Congonhas (CGH) às 12h40, com pouso no Aeroporto Regional de Bonito (BYO) às 13h40; e, no sentido contrário, da cidade do Mato Grosso do Sul às 14h20, para desembarque na capital paulista às 17h10.

O Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros, será usado nessa rota, com horários calculados para facilitar o check-in e check-out de hotéis desse importante destino de ecoturismo do País. A flutuação está entre as principais atividades turísticas em Bonito, realizada em lugares como o Aquário Natural.

Voos entre as cidades da Rota das Emoções

A temporada de verão tem novidade também nas Rota das Emoções, no Nordeste. Gol e Voepass Linhas Aéreas lançam voos entre as principais cidades do circuito litorâneo, que se estende do Ceará aos Lençóis Maranhenses. Com a parceria, será possível viajar de avião entre Fortaleza, São Luís ou Teresina e as principais cidades do roteiro: Jericoacoara (CE), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA).

Realizada em avião modelo ATR72-600 da Voepass, para até 70 passageiros, a viagem está disponível a partir de 5 de dezembro. A empresa pretende vender o Passaporte das Emoções, com mais flexibilidade para o viajante programar o roteiro entre os destinos.

Vacinação obrigatória dos funcionários da Gol

A partir de novembro, a Gol exige dos funcionários a vacinação contra a covid-19 como um requisito indispensável. A companhia informou que casos em que a imunização não seja possível serão avaliados individualmente.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades