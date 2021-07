Grupo do parque aquático Hot Beach Olímpia abre mais um resort

Por Nathalia Molina*



Olímpia acaba de ganhar mais um resort. O Hot Beach Suites, com 442 apartamentos, foi inaugurado ontem ao lado do parque aquático Hot Beach, também do Grupo Ferrasa. É o quarto hotel da empresa na cidade paulista e o primeiro no modelo de multipropriedade. Ainda nesse sistema, o Hot Beach You, de 800 habitações, está previsto para abrir até 2023.

Quem ficar no Hot Beach Suites terá direito ao uso do parque aquático vizinho, com horário diferente e desconto no consumo de produtos que variam de acordo com a temporada. O Hot Beach Olímpia tem diversão, com atividades radicais e leves, incluindo uma piscina com ondas.

Os 442 apartamentos do Hot Beach Suites se dividem em dois tipos: unidades com 53 m² para acomodar até seis pessoas e com 69 m² para a capacidade máxima de oito. Todos possuem dormitório, banheiro, sala de estar, cozinha americana e varanda gourmet. Esse é um espaço que pode ser usado também para aulas e trabalho a distância. O grupo aposta na tendência de pós-pandemia de combinar home office com momentos de folga, com o viajante equilibrando trabalho e descanso.

Duas crianças de até 12 anos no quarto dos pais não pagam. Por enquanto, o novo resort está aberto apenas para proprietários. A venda para o público em geral começa em setembro.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades