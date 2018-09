Guarulhos é o 3º aeroporto mais pontual entre os grandes hubs, diz estudo

O aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi o 3º mais pontual do mundo entre os grandes hubs continentais no período de janeiro ao começo de setembro deste ano, segundo levantamento feito pela empresa Airhelp.com, que assessora passageiros em busca de compensações por voos atrasados ou cancelados. O terminal paulistano registrou 80,4% de partidas no horário previsto. Ficou atrás do aeroporto de Johannesburgo, na África do Sul, o mais pontual entre os aeroportos com 83% de partidas no horário previsto, e do de Atlanta, nos Estados Unidos (2º colocado, 81,7% de pontualidade).

No terminal da Grande São Paulo, 80,4% das aeronaves decolara no horário previsto este ano

O levantamento considerou também outros quatro aeroportos que funcionam como hubs de grandes regiões do globo – hubs são pontos de conexão de voos e distribuição de passageiros. O aeroporto de Auckland, na Nova Zelândia, foi o 4º mais pontual, com 76,3% de voos no horário; Dubai, nos Emirados Árabes, foi o 5º (76,2%); Londres-Heathrow, 6º lugar (74,3%) e Pequim, na China, foi o menos pontual entre os sete terminais, com 71,3%.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O levantamento da Airhelp.com leva em conta os dados públicos de partidas dos aeroportos. A empresa fornece assessoria via aplicativo para passageiros que tiveram seu voo cancelado, atrasado ou foram preteridos no embarque por overbooking. O viajante só precisa escanear o cartão de embarque do voo com problemas – se a empresa conseguir indenização, fica com 63 a 150 euros do valor como comissão, ou com 25% da indenização paga ao viajante, dependendo das características do voo.

Leia mais: O drama real do caçador de Wi-Fi gratuito. Você é um deles?

Leia mais: Cinco dicas para acertar na escolha do hotel