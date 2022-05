Guia das principais paradas do Orgulho LGBT no mundo é lançado pelo Kayak

Por Nathalia Molina*

São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Nova York, São Francisco e Madri. As cidades que realizam as principais Paradas do Orgulho LGBT no mundo estão no novo guia Experiências KAYAK – Viaje com Orgulho, lançado pelo buscador. A iniciativa conta com uma parceria com o ALL – Accor Live Limitless, programa de fidelidade da rede hoteleira francesa, proprietária de marcas como Novotel, Mercure e Ibis.

Para cada cidade, a página traz valor de passagens aéreas, de acomodação e de aluguel de carro, além de dicas de diversão e áreas favoritas da comunidade LGBT. O objetivo é proporcionar um planejamento mais seguro para os eventos importantes para esse público ao longo do ano.

Também há informações gerais e datas para cada Parada do Orgulho LGBT neste ano: São Paulo, em 19 de junho; Cidade do México, em 25 de junho; Nova York, em 26 de junho; São Francisco, em 25 e 26 de junho; Madri (9 de julho); e Buenos Aires, em 5 de novembro. No Brasil, o guia Experiências KAYAK – Viaje com Orgulho tem o canal iG Queer, do portal iG, como parceiro de divulgação.

O Kayak registrou um aumento nas buscas por São Paulo, feitas a partir de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, entre outras cidades. A capital paulista organiza a maior Parada do Orgulho LGBT do mundo, mencionada no Guinness Book em 2006. Participaram do principal evento LGBTQIA+ da América Latina 3 milhões de pessoas em 2019. O tema em 2022, ano de eleições para presidente do Brasil, é Vote com Orgulho por uma Política que Te Representa.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja