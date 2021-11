Hilton traz novas marcas Brasil: Tapestry Collection, Tru e Double Tree

Por Nathalia Molina*

Depois de abrir o primeiro Tapestry Collection da América do Sul, na Grande São Paulo, a Hilton Hotels & Resorts tem previstos os lançamentos de um Tru em Criciúma (Santa Catarina) e um Double Tree em Foz do Iguaçu (Paraná) até dezembro de 2021. A rede já tinha inaugurado um Canopy nos Jardins no primeiro semestre deste ano.

“O crescimento que estamos tendo na América Latina é sem precedentes. Apesar da pandemia, nos últimos anos, incluindo 2021, nós abrimos uma média de 20 hotéis por ano. E, nos últimos três anos, trouxemos três marcas para o Brasil: o Canopy, nos Jardins, em São Paulo, primeiro da América Latina; o Almenat, também primeiro hotel da Tapestry Collection na América Latina; e agora o primeiro Tru by Hilton da América do Sul, previsto para o fim deste ano em Criciúma”, disse ao Estadão Jorge Giannattasio, vice-presidente sênior e diretor de operações da Hilton para o Caribe e América Latina.

Atualmente o grupo conta com dez hotéis no Brasil e está abrindo mais oito. De acordo com Giannattasio, o Brasil sempre foi um país importante para o grupo, onde a empresa espera continuar crescendo. “Nosso time de desenvolvimento continua buscando parceiros ideais, ótimas localizações e marcas indicadas para aumentar o nosso portfólio no Brasil”, afirmou.

Desde setembro, a primeira unidade da rede Tapestry no Brasil é o Almenat Hotel, em Embu das Artes. “O Tapestry Collection by Hilton é uma seleção de hotéis independentes, originais e exclusivos. O Almanet Hotel combinou perfeitamente com a marca, e Embu das Artes foi uma escolha natural pela proximidade com a cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo com um ambiente relaxante para famílias e amigos que queiram aproveitar a natureza ao ar livre”, explicou o vice-presidente sênior da Hilton. “Ele traz uma sensação de você estar dentro de uma reserva natural, o que agrega muito valor aos consumidores.”

Com 138 quartos, o Almenat Hotel tem dois restaurantes (um de inspiração italiana) e um bar com boliche, com oito pistas. A estrutura de lazer reúne trilha na Mata Atlântica, academia, quadra de tênis, dois campos de futebol, uma quadra poliesportiva, piscina coberta climatizada e piscina ao ar livre.

Marca econômica e viagens de negócios

Após a inauguração em Criciúma do primeiro hotel da marca econômica Tru no Brasil, está confirmada uma unidade em Chapecó (SC), no primeiro semestre de 2022. Ainda no Sul do País, o grupo prevê abrir também até dezembro o Double Tree by Hilton, em Foz do Iguaçu. O plano de expansão prevê abertura de cinco unidades em quatro anos (uma delas em São Paulo).

As viagens de negócios vêm retornando no formato híbrido, com menos participantes presencialmente e o restante de modo remoto, segundo Giannattasio. “Além do distanciamento, nós acrescentamos outros aspectos, como mais flexibilidade nas reservas e customização das reuniões”, disse “Lançamos o Choose Your Return híbrido, um programa para empresas voltarem para fazer outra reunião com descontos e tarifas especiais.”

Durante o mês de novembro, o Almenat e a Lamec by MPI Brazil (comunidade que busca debater tendências em negócios) promovem em parceria uma série de eventos online gratuitos; inscrições pelo site. No dia 19, estão confirmados painéis com marcas como a Globoplay e a Janssen e a Sociedade Brasileira de Reumatologia, com foco no mercado associativo; e no dia 26, está prevista a participação de Omelete, Rock in Rio, Ambev e Warner, com discussões voltadas para o mercado Mice.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades