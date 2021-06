Hotéis dão desconto para público LGBTQIA+ em São Paulo e no Rio

Por Nathalia Molina*

Junho é tempo de exaltar o amor com todas as letras. Em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, hotéis lançam promoções para celebrar a diversidade e também ações que reforçam o compromisso com a representatividade no setor de hospitalidade.

Drink especial e promoção no hotéis Hilton em São Paulo e no Rio

Da mistura de gin, suco de limão, purê de manga e peach tree nasceu o Wish, criação do Hilton São Paulo Morumbi para ser degustada até o fim do mês no Canvas Bar e Restaurante, no hotel da zona sul de São Paulo. À base de rum, xarope de limão siciliano, shrub de uva e licor de creme de cassis, o drinque True Colors é uma homenagem do Hilton Barra à organização de assistência a jovens LGBTQI+ sem teto nos Estados Unidos. A associação tem entre as fundadoras a cantora Cindy Lauper, que deu voz a esse hino da diversidade nos anos 1980.

As fachadas do hotel na região oeste da cidade e do Hilton Copacabana, na zona sul carioca, ganharam as cores do arco-íris neste mês As duas unidades do Rio e o Hilton São Paulo Morumbi estão com promoção voltada à comunidade LGBTQIA+. Até 30 de junho, o pacote adquirido inclui 25% na melhor tarifa, estacionamento, café da manhã e possibilidade de late check-out.

Desde 2015, a rede Hilton figura é reconhecida como uma das melhores empresas para funcionários LGBTQ+ pela Diversity Inc. Há 11 anos, um segmento de diversidade foi criado juntamente com um conselho de inclusão do grupo.

Descontos nas marcas da rede Accor no Rio de Janeiro

Quem deseja se hospedar nas marcas do Grupo Accor no Rio de Janeiro tem até o fim do mês para obter descontos especiais. Clientes ALL Accor Live Limitless pagam 30% menos. Para não associados, o desconto é de 20% na diária, com café da manhã, usando na reserva o código promocional PRIDERJ. A promoção segue até 30 de junho pelo site all.accor.com para hospedagens até 29 de dezembro.

A tarifa comemorativa é resultado do acordo da Accor com a Câmara LGBT e com a International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA), organização dedicada ao avanço do turismo LGBTI+ em todo o mundo e parceira recente do grupo hoteleiro.

Patrocinadora da Parada LGBT de São Paulo, a Accor mantém um comitê LGBTI+ na América do Sul, formado por cerca de 50 representantes de países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. No início do mês, o grupo ficou em 3º lugar no ranking das melhores empresas para o público LGBTI+ trabalhar no Brasil, de acordo com levantamento da Great Place To Work 2021, em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

Tulip Inn e Golden Tulip com descontos pelo Brasil

Desde fevereiro, a rede Louvre Hotels Group, responsável pelas marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil, tornou-se associada da Câmara LGBT, com o objetivo de ampliar a discussão da temática LGBTI+ entre seus colaboradores.

Cerca de 80 profissionais participaram de um workshop que envolveu capacitação, instrução e preparação para o atendimento voltado ao público LGBTI+. Diretoria, gestores corporativos e dos hotéis, além de setores de atendimento direto, como recepção e central de reservas, participaram do treinamento.

A rede Louvre está com a ação promocional Pride Month para compra até o fim de junho, mas, no dia 28 de junho, deve anunciar a prorrogação da oferta até o fim do ano. O viajante tem de efetuar a reserva no O Bom de Viajar, com o código PRIDE10, para ter acesso a tarifas 10% mais baratas e ganhar um drink de boas-vindas. Participam da promoção 15 hotéis pelo Brasil; entre eles, dois muito procurados pelo público LGBTQIA+: Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema e Tulip Inn São Paulo Paulista.

* Sou jornalista de turismo