Hotéis em SP e no Rio inauguram quartos temáticos da Copa do Mundo

Estamos acostumados com bandeirinhas verdes e amarelas penduradas nas casas e nas lojas; com ruas pintadas por moradores; com cornetas e vuvuzelas à venda nos semáforos e bancas de jornal. A (quase) uma semana do início da Copa do Mundo na Rússia, porém, a decoração temática do Mundial chegou também aos hotéis. Ou melhor: chegou ao espaço íntimo dos quartos de hotéis.

Inauguradas nesta quarta-feira, três suítes da rede Accor Hotels ganharam design especial por causa da Copa da Rússia, que começa já na próxima quinta-feira. Duas delas estão em hotéis de São Paulo, uma no recém-inaugurado Grand Mercure Vila Olímpia (aberto no dia 18 de maio) e outra no Ibis Paulista, na Avenida Paulista. A terceira suíte temática é no Sofitel Ipanema, no Rio de Janeiro.

O Viagem visitou as duas unidades de São Paulo nesta quarta, em um evento para a imprensa que contou com a participação do ex-jogador Raí, embaixador do programa de fidelidade da Accor, Le Club AccorHotels, e da diretora de marketing da rede Roberta Vernaglia. Segundo ela, a escolha dos três hotéis reflete o portfólio da Accor,”que vai desde o supereconômico Ibis Budget até hotéis de luxo como o Sofitel”. As reservas poderão ser feitas a partir desta quinta no site nossatorcidaaccorhotels.com.br.

“Convidamos três escritórios de design de interiores, dando total liberdade para que trouxessem projetos relacionados à Copa do Mundo e ao futebol. Cada quarto é uma emoção diferente”, explica ela. Para Raí, o que eles têm de melhor é fazer com que o hóspede “viva o momento intensamente, como se estivesse num estádio”. Como ele não vai à Rússia neste Mundial, brincou durante nossa passagem pela suíte do Mercure: “vou ficar torcendo neste quarto”.

No Grand Mercure Vila Olímpia, a suíte da Copa foi feita em três dias, com direito à quebra de parede para ampliar o espaço. O ponto alto do projeto assinado pelo escritório Joia Bergamo é, sem dúvida, a entrada na antessala, onde há uma TV 42 polegadas e um tablado com almofadas que simula uma arquibancada (só que mais confortável), com espaço para os dois hóspedes do quarto e mais 12 amigos.

O quarto está logo adiante, com imagens que remetem à Rússia: uma foto desconstruída da Catedral de São Basílio e outra de matrioskas. E quem der uma passadinha nos dois banheiros vai encontrar as camisas das seleções brasileira e russa. As diárias no quarto custam desde R$ 1.050 o casal, com café da manhã incluído.

Já o quarto do Ibis Paulista é para boleiros e foi projetado pelos escritórios de design Nucci e Estúdio Carvão. Apesar de menor, é mais lúdico. Seu piso é de grama sintética; a roupa de cama é preta e branca como uma bola; há bolas de plástico presas numa rede de gol no teto; troféus e uma parede pintada com os anos dos nossos títulos compõem a decoração. Repare também no teto do banheiro: lá está uma lousa com esquema tático para os torcedores mais corneteiros. Quer mais? Que tal um futebol de botão no quarto? As diárias custam, em média, desde R$ 409 o casal, com café da manhã incluído.

No Rio de Janeiro, quem assina o quarto da Copa do Sofitel é a Cité Arquitetura. Por lá, a temática é Haja Coração: para equilibrar as emoções do torcedor, um sofá de seis metros de comprimento está estrategicamente instalado na sala, de onde se pode apreciar a vista da cidade entre uma partida e outra. Para os supersticiosos, a designer Camila Rodrigues criou mantos da sorte inspirados em obras de arte de Hélio Oiticica, Arthur Bispo do Rosário e Suzana Queiroga. As diárias custam desde R$ 2.162 o casal, com café da manhã incluído.

Além dos quartos temáticos, todos os hotéis oferecerão combos especiais para completar a festa. Inclua nessa listinha comidas típicas como pipoca, docinhos e cerveja. “Não é só se hospedar para dormir, mas para torcer mesmo”, diz Roberta. As três suítes ficarão decoradas até o fim da Copa do Mundo, no dia 15 de julho. Depois disso, cada hotel decidirá o futuro de seus quartos. No Grand Mercure, por exemplo, há planos para que a suíte receba outros eventos esportivos, como lutas do UFC e partidas da Champions League. Clientes do programa de fidelidade Le Club AccorHotels têm 10% de desconto nas diárias.