Hotéis novos em Nova York, na cidade e na natureza

Por Nathalia Molina*

O acordo da Faena com a rede hoteleira Accor, para expansão da marca argentina pelo mundo, já dá resultado num dos principais destinos turísticos do mundo: Nova York. O primeiro empreendimento da empresa abre por lá em 2023. Essa é uma das novidades na cidade, que também vê outros hotéis de luxo surgindo até o próximo ano.

Já refúgios na natureza do Estado de Nova York aguardam ainda para este ano a inauguração de propriedades focadas na boa alimentação, no conceito farm-to-table (do campo à mesa), e voltadas para a promoção do bem-estar dos hóspedes. Falando no assunto, a cidade de Nova York também ganhou mais spas recentemente.

Veja a seguir os novos hotéis previstos para a cidade e a natureza de Nova York – mais novidades sobre os Estados Unidos em visiteosusa.com.br e sobre a cidade de Nova York em nycgo.com:

The Fifth Avenue Hotel: Perto do Madison Square Park e do Flatiron Building, o luxuoso hotel terá 153 acomodações, divididas entre quartos, suítes e uma categoria com terraço. O edifício histórico restaurado abrigará ainda o Signature Restaurant, The Portrait Bar, The Study e The Terrace. Sem data divulgada, a abertura está prevista para este ano ainda. Site: thefifthavenuehotel.com.

Faena Hotel: A marca com origem em Buenos Aires já tinha empreendimentos em Miami. Para o próximo ano, abre em Nova York um hotel bem ao estilo da marca, com ênfase na arquitetura, no design e na gastronomia. Localizado em West Chelsea, região do High Line Park, parque suspenso no lado oeste de Manhattan. Site: faena.com.

The Surrey, a Corinthia Hotel: Essa não é a inauguração de uma propriedade que acaba de ser construída, mas será a abertura de um empreendimento novo. A marca Corinthia irá assumir o hotel The Surrey, situado em Upper East Side, próximo ao Central Park. No início de 2023, os hóspedes deverão encontrar incluirá 33 suítes, cinco suítes especiais e 12 residências de luxo no lugar dos atuais 97 quartos. Fica na 76th Street com a Madison Avenue. Site: corinthia.com/new-york.

Inaugurações na natureza de Nova York

Se a ideia for combinar a viagem à metrópole com uma escapada na natureza do Estado de Nova York, também há novos hotéis a caminho:

Wildflower Farms: Na cidade de Gardiner, na região do Hudson Valley, o hotel conta com 65 acomodações, entre bangalôs, chalés e suítes. A imersão na natureza inclui atividades físicas, momentos de relaxamento e experiências culinárias. O vale do rio que deságua na cidade de Nova York é o cenário de caminhadas e banhos de jacuzzi aquecida ao ar livre. Com inauguração esperada para 1º de outubro, tem uma piscina em área coberta e com água salgada. Site: aubergeresorts.com/wildflower-farms.

The Aurum Catskills New York: Banhos, aliás, são o principal foco desse empreendimento previsto para abrir ainda neste ano. A inspiração vem das termas da Roma Antiga. Fica localizado nas montanhas, em Mount Tremper, mais no meio do Estado de Nova York. O projeto prevê 36 quartos e 12 bangalôs e um restaurante italiano, no conceito farm-to-table. Site: theaurum.com.

