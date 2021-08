Hotéis Wish, Prodigy e Marupiara com diárias à venda em marketplaces

Por Nathalia Molina*

Novas formas de vender viagens surgem na medida em que o setor de turismo vai voltando a crescer no Brasil. Para atrair diferentes públicos e dar ao viajante liberdade para montar o próprio roteiro, a rede hoteleira GJP aposta num modelo inovador. Será o primeiro grupo a pôr à venda em marketplaces vouchers de acomodação em alguns de seus hotéis. A GJP começa com lojas no Mercado Livre, no Submarino, no Shoptime e na Americanas e, em breve, chega também à Magalu e à Amazon. Por enquanto, os hotéis participantes são: Marupiara (Porto de Galinhas), Wish Natal, Wish Foz do Iguaçu e Prodigy Gramado.

“A gente tem muito essa cabeça de vendas e distribuição, de perceber por onde o consumidor está passando e como a gente pode facilitar e dar liberdade para ele poder viajar. A gente quer ser uma rede que distribui de forma direta e indiretamente, para ser de fato omnichannel (que vende por vários canais)”, me contou, em entrevista exclusiva, Rodrigo Vaz, diretor geral de vendas da GJP Hotels, que inaugura o modelo oficialmente amanhã. “Essas grandes plataformas oferecem várias formas de pagamento, parcelamento, e algumas têm cartão de crédito próprio. Então por que não participar desse conceito e o consumidor encontrar lá também uma solução de hospedagem?”

A ideia da empresa é incluir outros hotéis nesse modelo de venda no futuro e seguir promovendo inovações. “Tem mais sendo desenvolvido para o futuro”, diz Vaz.

Quanto custa e como é feita a reserva

O diretor do grupo explica que, muitas vezes, uma venda deixa de ser feita porque a pessoa se interessa pela promoção, mas não sabe se poderá viajar na data oferecida. “Nesse modelo de voucher em marketplace, o cliente vê, por exemplo: ‘são cinco noites de hospedagem dentro do meu ambiente de compra, num destino e num hotel legal, vou garantir’. Tudo sem necessariamente ele ter a data escolhida. Depois que comprar, vai ligar e falar com alguém para marcar a viagem”, explica.

Para se ter ideia de valores, um voucher para duas noites em Porto de Galinhas, no Marupiara by GJP, custa R$ 2.520 no Mercado Livre, na alta temporada (dezembro e janeiro, exceto feriados). Já o Wish Foz do Iguaçu, na baixa temporada (de agosto a novembro de 2021 ou de março a junho de 2022, fora de feriados), sai por R$ 3.325 na Americanas, para cinco noites.

Sobre o preço dos vouchers, ele explica que a rede deve preparar algumas promoções. “Mas sempre de maneira equilibrada para não ter disparidade em relação a outros canais de venda, porque respeitamos todos os nossos parceiros”, afirma. “Acima de tudo, está a flexibilidade, a liberdade, a facilidade para o consumidor poder escolher.”

Pode acrescentar noites e atividades depois

Perguntei a Vaz se a central de atendimento da GJP está preparada para essa novidade e se o consumidor não levará canseira ao telefone quando for fazer sua reserva. “Como parte desse plano de ampliação do time e melhoria, a gente investiu na central de vendas, que obviamente está treinada para atender esse cliente”, garante o diretor do grupo. “Um benefício legal é isso. O consumidor garante as cinco noites, mas na hora de ligar para central vê que tem mais dias de folga, ele complementa ali. Ou comprou só café da manhã, mas quer meia pensão, ou vai comprar um jantar romântico porque a viagem vai ser de renovação de votos do casamento.”

As opções disponíveis em todas as plataformas são sempre de duas ou cinco noites para duas pessoas, com café da manhã, divididas entre alta ou baixa temporada. Se o viajante quiser passar uma semana, por exemplo, pode comprar um voucher de cinco e outro de duas noites. Depois de pagar, o turista recebe um código e liga na central de reservas para agendar a data da viagem. Também pode mudar o número de pessoas, fazer upgrade de acomodação, incluir outro regime de alimentação e comprar serviços e experiências.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades