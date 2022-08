Hotel para família em São Paulo, Bourbon Atibaia tem lazer para todos

Por Nathalia Molina*

Todo mundo se diverte no Bourbon Atibaia Resort. Inicialmente com foco em turismo de eventos e negócios, o empreendimento completa 20 anos de existência com um outro público consolidado entre seus hóspedes: o viajante de lazer. Bem perto de São Paulo, distante cerca de 70 km da capital, o hotel se tornou também uma ótima opção para escapadas em família.

Para fãs da Turma da Mônica, o hotel possui ainda áreas temáticas e recebe para fotos no teatro os personagens criados por Maurício de Souza. Nós estivemos por lá e conferimos essas áreas e o restante da estrutura para quem viaja a lazer – saiba mais sobre a nossa experiência em Bourbon Atibaia.

De crianças pequenas a adultos, todos contam com atividades diárias para a sua faixa etária. Com a pandemia e o consequente trabalho remoto, que levou muitos pais a viajarem com os filhos, o resort viu a necessidade de reforçar sua programação de lazer e seu time de recreadores, que cresceu de 20 para 80 pessoas.

Quem prefere explorar a estrutura por conta própria conta com um prático e simpático meio de transporte. Um trenzinho com os personagens da Turma da Mônica adesivados na lateral sai da frente da sede e leva até a parte mais baixa do terreno, onde o hóspede encontra quadras de futebol e tênis, parede de escalada, arco e flecha, ginário e piscina com bar. Aqueles que gostam de nadar ainda têm à disposição a piscina principal (com uma parte coberta) e outra interna (dentro do fitness center).

Há mais de 15 anos, a Mauricio de Sousa Produções mantém uma parceria exclusiva com a Bourbon Hotéis e Resorts, rede hoteleira brasileira com 20 empreendimentos em cerca de 20 cidades, no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Os quartos da Turma da Mônica existem apenas nos resorts de Atibaia, no interior paulista, e de Foz do Iguaçu, no Paraná.

São apenas dois (um da Mônica e outro do Cebolinha), porém novos podem estar a caminho. Pelo sucesso que as unidades fazem, o resort estuda criar outras temáticas. No total, o hotel possui cerca de 550 apartamentos.

Pensão completa com boas opções no buffet

As diárias do Bourbon Atibaia Resort dão direito a pensão completa no restaurante principal, chamado de Food Court. A tarifa também inclui bebidas não alcoólicas durante as refeições. Café da manhã, almoço e jantar são servidos em sistema de buffet, variado e com boas opções de pratos.

Se bater uma vontade de um jantar diferente, há opções com refeições pagas à parte, como o Kibo Japanese Bar. Uma noite especial com menu completo italiano, a preço único (com desconto para hóspedes), pode ser reservada no Ristorante Dom Gaetano. Do antepasto à sobremesa, tudo pode ser comido à vontade. Cuidado só para não fazer como fizemos: nós adoramos antepasto, então acabamos não conseguindo provar o risoto de prato principal.

A horta do Sítio do Vovô abastece a cozinha do hotel. Localizado atrás da sede do resort, o lugar pode ser alcançado a uma curta caminhada, passando pela piscina principal e descendo o Caminho das Flores. Lá também fica o Espaço Chico Bento, com brinquedos para crianças pequenas.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja