Intercâmbio na Austrália tem site novo; alunos vacinados podem entrar

Por Nathalia Molina*

Uma plataforma em português com informações sobre cursos de intercâmbio na Austrália acaba de ser lançada pela primeira vez pelo governo do país. O site Study Australia Experience reúne cursos virtuais e ações promocionais voltadas para estudantes brasileiros. A página tem uma equivalente em espanhol voltada para o restante da América Latina. Alunos totalmente vacinados já podem entrar no país.

A Austrália tem um prestigiado sistema de ensino superior, contando com seis das 100 melhores universidades do mundo, segundo a Universitas 21, um ranking mundial de ensino superior. Além disso, sete cidades australianas – Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth e Gold Coast – estão no top 100 global do QS Best Student Cities, que lista as melhores cidades do globo para se estudar.

Cursos e bolsas de estudo na Austrália

Os estudantes têm acesso a informações relacionadas ao planejamento do intercâmbio na Austrália: instituições de ensino, processo de visto, requisitos para a entrada no país e oportunidades de bolsas de estudo. Em 2019, o país concedeu em torno de 3 mil bolsas e cursos de curta duração no Australia Awards para alunos de cerca de 55 países.

No site Study Australia Experience, há também dados gerais sobre o país, como dicas sobre cidades, empregos e custo e estilo de vida. Toda semana o novo site sofre uma atualização de seu conteúdo interativo, que ficará disponível até 30 de junho de 2022. Inclui vídeos diários, webinars, masterclasses e feiras virtuais de estudantes.

