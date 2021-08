ITA faz promoção de passagem aérea a partir de R$ 140 por trecho

Por Nathalia Molina*

A nova companhia brasileira Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) faz uma promoção de passagens aéreas com preços a partir de R$ 140,25 por trecho. A oferta, que aproveita a retomada do turismo nacional, vai até o próximo domingo (8 de agosto) e vale para voos entre 15 de agosto e 30 de novembro, fora de feriados. Os valores das passagens divulgados pela empresa incluem todas as taxas, uma bagagem de até 23 kg despachada e a marcação de assento no avião.

As tarifas promocionais da companhia estão disponíveis nas 13 rotas operadas pela ITA, sendo sete com partida de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro e duas entre capitais da Região Nordeste. Lançada há um mês, a companhia aérea usa aeronaves Airbus A320 em seus voos, com capacidade para até 162 passageiros.

Quais são os preços dos voos na promoção da ITA

Na oferta da ITA, os preços mínimos por trecho são os seguintes:

SP-Florianópolis: R$ 140,25

SP-Curitiba: R$ 147,96

SP-Brasília: R$ 154,42

SP-Recife: R$ 270,42

SP-Natal: R$ 274,42

SP-Fortaleza: R$ 300,42

SP-Maceió: R$ 355,42

RJ-Recife: R$ 234,20

RJ-Fortaleza: 245,20

RJ-Natal: R$ 305,20

RJ-Maceió: R$ 365,20

Recife-Maceió: R$ 158,23

Natal-Fortaleza: R$ 247,10

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades