ITA terá voo diário de São Paulo para Roma a partir de agosto

Por Nathalia Molina*

A partir de agosto a ITA Airways terá voos diretos diariamente do Brasil para a Itália. Atualmente a companhia mantém cinco frequências entre São Paulo e Roma. Controlada pelo Ministério da Economia e Finanças da Itália, a empresa escolheu azul para seus aviões, no lugar do branco da antiga Alitalia. A cor da Casa de Savoia, dinastia que comandou a Itália até a primeira metade do século 20, é identificada mundialmente com o país pelo futebol, pela conhecida equipe azzurra.

Atualmente os voos entre Brasil e Itália saem às terças, às quartas, às quintas, aos sábados e aos domingos de São Paulo e retornam às segundas, às terças, às quartas, às sextas e aos sábados de Roma. A companhia conta com design interno nas aeronaves, uniformes e refeições desenvolvidos por experts italianos renomados em suas áreas de atuação.

Por enquanto, a viagem é realizada em aviões A350-900, com 334 assentos, sendo 33 na executiva e 39 na Comfort Economy. A companhia aguarda a chegada de aeronaves Airbus A350, com economia de combustível e menor emissão de CO², para incluir na frota em voos para o Brasil também.

A ITA fez acordo de codeshare com a Azul para chegar a oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), Minas Gerais (Confins), Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Belém, Recife e Juazeiro do Norte (CE). A partir dos hubs nos aeroportos Roma Fiumicino e Milão Linate, na Itália, ela chegará a cerca de 300 destinos por meio de 24 acordos de codeshare com outras empresas. A ITA Airways faz parte da aliança aérea Sky Team.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem