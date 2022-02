Itália reabre para brasileiros vacinados sem exigência de quarentena

Por Nathalia Molina*

A Itália volta a receber viajantes de fora da União Europeia para turismo, incluindo brasileiros, sem exigência de quarentena. A partir de 1º de março, quem está totalmente vacinado com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA), há pelo menos 14 dias, não precisa cumprir quarentena ou apresentar teste de covid.

De acordo com a agência italiana de notícias Ansa, o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, declarou que, para países de fora da Europa, passam a valer as regras do passe verde: comprovante de vacinação, certificado de cura ou teste negativo. O anúncio foi realizado após a União Europeia recomendar que seus membros aceitem a entrada de 100% vacinados com imunizantes aprovados pela EMA e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou curados de covid nos últimos 180 dias.

Que vacinas contra covid a Itália aceita?

O decreto italiano, porém, não informa que vacinas o país vai aceitar para que o turista não tenha de apresentar exame negativo de covid. O passe verde da União Europeia reconhece como válidos os imunizantes usados nos membros do bloco: Pfizer, AstraZeneca/Oxford, Moderna, Novavax e Janssen.

Mas cada país pode definir suas regras; por exemplo, a França aceita brasileiros que tomaram AstraZeneca/Covishield e também os que receberam duas doses de Coronavac mais a dose de reforço da Pfizer. O Escritório de Turismo da Itália (Enit) no Brasil informou que aguarda algumas informações oficiais para esclarecer dúvidas sobre o processo de entrada, incluindo vacinas e exames.

Muita gente no Brasil esperava essa notícia há muito tempo, já que o país permanecia com as fronteiras fechadas para brasileiros desde o início da pandemia. A Itália já chega a 90% de vacinados entre as pessoas acima de 12 anos e, em 31 de março, deve revogar o estado de emergência declarado em março de 2020, segundo informações da Ansa.

