Jaguaríndia Village: novo hotel de luxo no Ceará, com gastronomia de chef

Por Nathalia Molina*

O litoral do Ceará ganha mais um hotel de luxo em novembro, com gastronomia de chef. Localizado em Fortim, o Jaguaríndia Village pretende juntar excelência em serviços com vivências na natureza, para serem aproveitados em slow travel. Aliado a um turismo sem pressa, o restaurante terá menu franco-brasileiro, elaborado pelo chef francês Emmanuel Ruz (uma estrela Michellin) e pelo chef brasileiro Marcel Coura. Estivemos hospedados no vizinho Jaguaribe Lodge recentemente e tivemos a oportunidade de caminhar pela propriedade.

Dos mesmos idealizadores do Jaguaribe Lodge e do Hotel Vila Selvagem – ambos integrantes da Associação Roteiros de Charme –, o Jaguaríndia fica numa área de 50.000 m² diante do mar, com piscina semiolímpica de borda infinita, quatro jacuzzis, dois bares, sauna e spa.

Gastronomia e estrutura para trabalho

O restaurante JAG tem menu franco-brasileiro, elaborado pelo chef francês Emmanuel Ruz (uma estrela Michellin) e pelo chef brasileiro Marcel Coura. O restaurante funciona até a meia noite. Após esse horário, um chef ficará destinado aos pedidos do room service, com menu reduzido, de pequenas refeições e lanches. Com isso, o novo hotel terá alimentação disponível 24 horas.

O projeto do Jaguaríndia também junta os dois países, com o arquiteto brasileiro Marcos Campos, a designer de interiores brasileira Ana Carolina Moura, a arquiteta e designer francesa Anita Wiener e a artista plástica francesa Anne Brunet.

Entre as experiências disponíveis no hotel estão aulas de kitesurfe na escola Jaguaribe Kite, ao lado do hotel, e pesca e preparo de alimentos acompanhado pelo chef do restaurante.

Com diárias a partir de R$ 2.300, o Jaguaríndia Village tem 30 acomodações, divididas em oito tipos de bangalôs e dois modelos de apartamentos (com duas suítes ou três quartos).

A estrutura tecnológica do Jaguaríndia também permite que os hóspedes trabalhem pertinho da praia, dentro do espaço para isso nas acomodações ou em duas salas perto da recepção, equipadas com TV e impressora, de uso exclusivo por agendamento.

