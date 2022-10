Japão menos restrito aos brasileiros, só com exigência de vacina ou teste

Por Nathalia Molina*

Brasileiros podem entrar no Japão com menos restrições a partir de amanhã, 11 de outubro. Exigência de três doses de vacina ou exame de PCR feito até 72 horas antes do embarque seguem valendo. Desde o meio deste ano, as exigências vinham sendo gradativamente relaxadas pelo governo do país, um dos últimos a permitir a entrada de viajantes do exterior após a pandemia. A Olimpíada de Tóquio foi realizada em 2021 sem público estrangeiro.

Antes dessa alteração, o Japão mantinha um limite diário para receber turistas do exterior e o visitante tinha de apresentar um seguro-saúde com um mínimo de US$ 100 mil de cobertura e precisava de um certificado emitido por uma agência homologada pelo país para solicitar o visto japonês.

As empresas especialistas no destino, como a Quickly Travel, já sentem o resultado das mudanças. “Temos observado claramente uma demanda reprimida de viagens para o Japão, desde que foi anunciada a primeira etapa da reabertura, em 11 de junho. O ponto é que naquele momento o ingresso de estrangeiros ainda estava com muitas restrições, por exemplo, a obrigatoriedade do acompanhamento de um guia durante todo o período da viagem, que precisava ser contratado pelo próprio turista, ou ele deveria aderir a um pacote específico em que o guia já estivesse incluído”, me explicou Mami Fumioka, vice-presidente da agência. Antes da pandemia, o Japão respondia por 65% das vendas de viagens a lazer na Quickly.

“Quem tinha urgência por já estar próximo ao vencimento da validade do bilhete aéreo acabou viajando ainda durante o período de maior restrição, quando até mesmo para a concessão do visto de entrada era necessário ao turista apresentar um certificado comprovando a compra do pacote em conformidade com as regras em uma operadora local”, diz Mami.

Tóquio e Kyoto no roteiro de viajantes brasileiros

Kyoto é um dos destinos preferidos pelos viajantes do Brasil, de acordo com a empresa. “A cidade de Kyoto é muito demandada. “Além de oferecer voos a partir do Brasil, apenas com duas escalas, é um destino tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, foi a antiga capital e atrai muito por oferecer uma mescla entre o lado tradicional e o moderno do Japão.”

Além de Kyoto, a capital também está sempre na rota de viajantes brasileiros, de acordo com dados da Organização Nacional de Turismo Japonês (JNTO), órgão oficial de divulgação do país. As famosas cerejeiras do Japão também levam muita gente a sonhar em visitar o país um dia.

Se você está em busca de inspiração e ideias para o roteiro, escute os dois episódios que fizemos no Como Viaja | podcast de viagem sobre o país: dicas e curiosidades de Tóquio por quem morou ou visitou a cidade e viagem para o Japão em geral (com um roteiro de bônus no bairro da Liberdade, em São Paulo). No segundo episódio, Michiaki Yamada, diretor da JNTO no escritório de Nova York, fala um pouco sobre o mercado brasileiro antes da pandemia. Em 2019, o total de viajantes do Brasil no Japão foi o maior no período de uma década: superou 47 mil.

A JNTO aposta numa renovação de interesses dos turistas e acredita que, além de cultura, história, natureza e culinária, eles poderão aproveitar outros aspectos que vêm sendo trabalhados pelo setor turístico local durante a pandemia. Como o presidente do órgão, Satoshi Seino, disse no comunicado sobre a reabertura do Japão, atualmente existem no país projetos envolvendo turismo sustentável, aventura e viagens de luxo.

A vice-presidente da Quickly Travel conta que o perfil do viajante mudou com a pandemia. “Não apenas para as viagens ao Japão, mas, de modo geral após a pandemia, os turistas passaram a buscar destinos com mais opções ao ar livre e contato com a natureza. Alguns países inclusive investiram muito nesse tipo de produto. O turismo de compras, por exemplo, que sempre teve alta procura pelo público brasileiro perdeu um pouco a força nesse período. Essa foi uma das principais mudanças que percebemos”, diz Mami.