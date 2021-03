Kayak abre seu primeiro hotel, em Miami Beach

Por Nathalia Molina*

O Kayak, buscador global de viagens, abrirá seu primeiro hotel em abril. Com 52 quartos, o Kayak Miami Beach funcionará em um edifício de 1934, em estilo Art Déco, característico da cidade americana na Flórida.

O empreendimento, perto da praia em Miami, será usado como laboratório para desenvolver, testar e aprimorar inovações de software na hotelaria. Para isso, o buscador fez uma parceria com a Life House. Com sede em Nova York, a empresa é especializada em tecnologia e estilo de vida e será responsável por moldar a experiência do hóspede. O público-alvo são viajantes modernos, atrás de experiências de hotel genuinamente locais.

Uso da tecnologia em hotel

Nos quartos, pode ser visto pela TV conteúdo exclusivo sob demanda, incluindo aulas de ioga com o famoso studio local Green Monkey Yoga e serviço de streaming de filmes. Com o escaneamento de QR codes, os hóspedes podem entrar em contato com a gerência, acessar uma agenda digital do hotel e ler recomendações do que fazer durante sua hospedagem.

O aplicativo Kayak permitirá, a qualquer hora, acesso livre à equipe do hotel, avisos sobre quartos prontos, solicitações de limpeza e notificações de eventos realizados no hotel. O objetivo é personalizar a hospedagem e acelerar processos como o check-in – reservas a partir de 11 de abril, a US$ 229 para um quarto Cozy King (tarifa de lançamento).

A arquitetura de Miami Beach, de estilo Streamline Moderne (Art Déco dos anos 1930 com ênfase nas curvas e linhas alongadas), inspira o design do hotel. Na cobertura, há uma área para banho de sol, uma piscina e bar e restaurante Layla, com inspiração no Oriente Médio. As reservas para o restaurante estarão disponíveis exclusivamente pelo OpenTable (marca irmã do Kayak), a partir de 1º de abril.

