Kayak lança guia de destinos com dicas e ofertas de voos e hotéis

Por Nathalia Molina

O Kayak lançou hoje uma área no seu site para inspirar e auxiliar quem quer planejar viagens. O Guia Travel Hacker 2021 – Destinos Possíveis, como é chamada a novidade, reúne listas de lugares com ofertas de voo e de hotel. Também dá dicas de cidades para home office e países abertos para brasileiros – na Europa, a Suíça reabriu para brasileiros vacinados sem exigência de quarentena ou PCR negativo.

“Este é um momento muito interessante para quem está pensando em viajar porque tem uma oferta de voos com preços que podem ser mais baixos”, disse Gustavo Vedovato, country manager do Brazil, na coletiva virtual de apresentação, da qual participei hoje. O buscador, que faz parte do grupo Booking, reúne entre suas opções cerca de 900 companhias aéreas, 3 milhões de propriedades e 300 mil pacotes de viagem.

Na primeira página do guia, com destinos em alta e ofertas de voos e hotéis, todo conteúdo é atualizado mensalmente. Entre as cidades apontadas para home office no Estado de São Paulo atualmente estão Cunha e Brotas. Para quem pensa em viajar para algum lugar perto de casa, o guia apresenta opções na região do viajante.

Quiz sobre o próximo destino de viagem

Como grande parte do público do Kayak está na faixa etária entre 25 a 35 anos, o guia traz uma abordagem mais descolada para sugerir a próxima viagem e até a resposta automática de email para as férias.

Eu respondi ao quiz que propõe ao viajante descobrir que lugar tem a ver com seu momento pós-quarentena. Santo Domingo e São Sebastião foram meus resultados, o que é curioso porque estou há quase um ano e meio em casa pensando em ir para a praia. Mas, ultimamente, pelo frio que pegou São Paulo, só penso num mar de montanhas. Trago notícias sobre isso em breve, aliás.

O Kayak não trabalha com previsão de viagens, mas aponta tendências com base nos dados das buscas. “A principal missão do Kayak é desenvolver produtos e ferramentas para experimentar o mundo por meio da viagem”, explicou Vedovato. Além de ofertas e tendências, a nova área no site tem alguns guias de lugares no link Escolhas do Kayak. Hoje estão lá Petrópolis (RJ) e São Miguel do Gostoso (RN).

Entre os destinos internacionais em alta no Guia Travel Hacker do Kayak estão aqueles abertos para brasileiros. “Maldivas teve uma procura bem forte na pandemia. Dubai está mais de 300% de aumento nas buscas, assim como Cancún”, exemplificou.

