Kobra pinta mural na Disney, em Orlando, com crianças de várias etnias

Por Nathalia Molina*

Eduardo Kobra estampou sua marca na Disney, em Orlando, com as características cores em retratos 3D. O artista é o primeiro brasileiro a pintar um mural no Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression. Com 29 metros de comprimento por 5 metros de altura, a obra tem como tema crianças de várias etnias.

O projeto Art Walk: A Canvas of Expression reúne artistas da Flórida e do restante do mundo. O espaço funciona todos os dias e fica perto do circuito de ônibus do Town Center, em Disney Springs, a área de compras, restaurantes e entretenimento, localizada entre os parques do complexo na Flórida.

Uma curiosidade: Kobra apresentou seu trabalho pela primeira vez num parque de diversões, em São Paulo, em 1992. O mesmo lugar onde conheceu a mulher, Andressa, três anos depois.

Janelas com imigrantes em São Paulo

Kobra já contabiliza em torno de 3.000 murais pintados pelo mundo. Em agosto deste ano, ele inaugurou o mural Janelas Abertas para o Mundo em frente ao Museu da Imigração, em São Paulo.

Ao longo dos 736 m² da pintura, o muro se abriu para rostos de diferentes países, como os das imigrantes Seema Bashar Hameed Aluqla, do Iraque, e Priscilia Mbuku Bazonga, da Líbia.

Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades