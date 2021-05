Latam e hotéis do Rio promovem ações de combate à fome na pandemia

Por Nathalia Molina*

Os hotéis da cidade do Rio de Janeiro se juntaram para arrecadar doações para comunidades carentes. Já a Latam transportou em abril, em seu programa Avião Solidário, oito toneladas de alimentos para o Norte do Brasil, em parceria com ONGs. A empresa aérea doou outras 8 toneladas de refeições que seriam usadas em voos e mais de 6.570 kits de lanches de bordo para ações em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, no combate à fome durante a pandemia de covid-19.

Até 30 de junho, a ação HotéisRIO Solidário arrecada alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal para famílias carentes de comunidades do Rio de Janeiro. Cada hotel do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) faz sua campanha internamente, convidando funcionários e hóspedes a contribuírem com a campanha. A retirada e a distribuição das doações ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da cidade.

Para os profissionais de hotelaria que perderam o emprego em decorrência da crise no turismo durante a pandemia, a HotéisRio lançou o Banco de Talentos, site para o cadastro de currículos da área.

Toneladas de refeições doadas e outras de alimentos transportadas

A Latam realizou ações em parceria com ONGs e também teve o engajamento de seus funcionários nas doações de alimentos. Por meio do programa Avião Solidário, foram transportadas 8 toneladas de alimentos, sendo 1 tonelada para Teresina pelo projeto Mesa Brasil e 7 toneladas de cestas básicas para Manaus doadas pela empresa DSM.

Além disso, a também já transportou 30,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 gratuitamente em 337 voos para todos os Estados.

Outras 8 toneladas de alimentos que seriam usados nos aviões foram doadas pela Latam e distribuídas pela Rede Tênis Brasil em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A ONG Gastromotiva recebeu 6.570 kits de lanches de bordo para comunidades das zonas norte, oeste e leste de São Paulo.

