‘Lucicreide Vai Pra Marte’, mas passa antes no centro da Nasa na Flórida

Lucicreide Vai Pra Marte é o primeiro filme brasileiro a ter cenas gravadas no Nasa Kennedy Space Center Visitor Complex, complexo da agência espacial americana na Flórida. A produção, que estreou nos cinemas em março, mostra áreas e atividades abertas aos visitantes do centro, localizado perto de Orlando.

O filme brasileiro conta a história de uma empregada doméstica, interpretada pela atriz Fabiana Karla, que se envolve com um grupo de astronautas em treinamento para ir a Marte. Aparecem nas cenas o Jardim de Foguetes e os prédios onde estão o ônibus espacial Atlantis e o foguete Apollo-Saturn V.

O longa mostra ainda o ATX Center, experiência de treinamento de astronautas em laboratório, com cultivo de plantas, gestão do solo marciano e simuladores de voos e pousos.

Cabo Canaveral já foi cenário de outros filmes. Armagedom, produção de 1998, usou como locação o Launch Complex 34, plataforma de lançamento de missões do Programa Apollo. A gravação de Lucicreide Vai Pra Marte foi acompanhada em 2018 por uma equipe do Nasa Kennedy Space Center Visitor Complex e pelo astronauta brasileiro Marcos Pontes.

