Luzes, Papai Noel gigante e balé das águas animam Natal em Blumenau

Por Nathalia Molina*

Em Blumenau, as luzes e os enfeites de Natal emprestam às casinhas em estilo enxaimel um certo ar de interior da Alemanha na época do advento. Se você pensa em fazer turismo por lá nesta época, além das tradicionais lâmpadas que brilham em ruas e avenidas da cidade catarinense, a novidade de 2021 para celebrar as festas de fim ano é o balé das águas O espetáculo é realizado sobre uma balsa instalada no Rio Itajaí-Açu, próximo à Ponte Adolfo Konder.

Para quem deseja mais do que só contemplar a decoração de árvores e fachadas de Blumenau, no Parque Vila Germânica há apresentações culturais e uma oficina de pintura de biscoito. Mercado de Natal, pista de patinação no gelo e casa do Papai Noel são outras atrações disponíveis por lá. A programação completa está na página natal.turismoblumenau.com.br.

No site, o visitante pode se inscrever em uma área com acesso a cupons de desconto e promoções que podem ser experimentadas durante o Natal em Blumenau, que vai até 6 de janeiro do ano que vem.

As ruas centrais de Blumenau estão enfeitadas com árvores coloridas e esculturas gigantes, caso do Papai Noel de 4 metros de altura, na Praça do Remador. Na Rua 15 de Novembro, em torno de 80 árvores foram decoradas com 1 mil esferas luminosas. A Prefeitura Municipal de Blumenau, um dos pontos mais fotografados da cidade, também está toda iluminada.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades