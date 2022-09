Mais voos diretos para Mendoza, saindo de São Paulo e do Rio

Por Nathalia Molina*

Mendoza terá mais voos diretos partindo do Brasil. A companhia Aerolíneas Argentinas passará a conectar o Rio de Janeiro ao principal destino argentino de vinhos, duas vezes por semana, a partir de 3 de janeiro. Já a Gol, que liga São Paulo (Guarulhos) a Mendoza desde 2015, fará essa rota diariamente em dezembro e janeiro.

Desde 3 de setembro, a companhia brasileira mantém quatro frequências por semana, entre São Paulo e a terra do Malbec. Durante os dois meses da alta temporada de fim de ano, essa ligação direta será diária.

Rotas diretas para Córdoba e Rosário

Além de estrear a rota Rio-Mendoza, a companhia Aerolíneas Argentinas também divulgou que terá duas frequências por semana entre Florianópolis e Rosário. A empresa ligará ainda, de 2 de janeiro em diante, a capital catarinense a Rosário.

Córdoba será outro destino da Argentina que terá voos diretos das duas capitais a partir do primeiro mês de 2023: quatro frequências semanais do Rio, a partir do dia 2; e três de Floripa, do dia 3 em diante. A Aerolíneas Argentinas fez os anúncios durante a 29ª edição da Abav Expo, feira do setor de turismo realizada no fim de setembro em Pernambuco.

