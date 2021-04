Maranhão anuncia auxílio emergencial a guia de turismo e empresa de transporte

Por Nathalia Molina*

Vivo repetindo que não é hora de viajar, mas isso não impede de se informar. Muito pelo contrário. Quanto mais você souber sobre serviços e destinos pode se planejar melhor para o futuro. E saber como anda o setor de turismo também é importante para garantir a existência de prestadores e empresas de viagens quando for seguro voltar a sair de casa.

No meio de mais um feriado atropelado pela pandemia, o Maranhão divulgou que criou um auxílio emergencial para guias e empresas de transporte turístico. De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), será destinada uma cota única de R$ 600 para profissionais ou de R$ 1 mil para companhias. Em 2020, o governo do Maranhão lançou editais para ajudar artesãos, restaurantes e meios de hospedagem.

Os interessados agora podem se candidatar a partir de 5 de abril, exclusivamente pela internet na página www.auxilio.turismo.ma.gov.br, prevista para ir ao ar em breve. O credenciamento termina às 23h59 de 12 de abril. O governo maranhense prevê começar a pagar o auxílio emergencial a partir de 15 de abril.

São Luís, bumba-meu-boi e Lençóis Maranhenses

Uma das paisagens mais bonitas do Brasil pode ser vista no Estado: os Lençóis Maranhenses. Empresas transportam viajantes entre a capital e Barreirinhas, cidade com agências de passeio para o parque nacional. Guias levam os viajantes para visitar as dunas gigantes entremeadas por lagoas – costumam estar mais cheias entre junho a agosto. O destino está na nossa série #salveaviagem no Instagram @ComoViaja, com dicas básicas para visitar os lugares abordados.

O Maranhão também é famoso pelo centro histórico da sua capital, São Luís, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1997. Em junho, a cidade é tomada por festas com um São João que combinada diversas tradições populares, caso do bumba-meu-boi e do tambor de crioula.

Regras do auxílio emergencial para guia e empresa de transporte

Para participar, guias de turismo precisam estar ativos no Cadastro dos Prestadores de Serviços no Turismo (Cadastur) até 29 de março; o registro é atualizado a cada cinco anos. Também terão de comprovar que moram no Maranhão. Empresas de fretamento e transporte turístico de passageiros precisam ter inscrição ativa no Cadastur e também na Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB), na categoria Transporte Coletivo de Fretamento e Turismo de Passageiros.

Guia de turismo tem de ser titular de conta corrente em banco para o depósito do benefício, enquanto empresa de transporte precisa de conta corrente no nome da empresa.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades