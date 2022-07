Mega Domo inflável leva Natal a Canela em espetáculo imersivo

Por Nathalia Molina*

Canela recebe em outubro o maior domo inflável da América Latina para entretenimento. A estreia dessa estrutura no Brasil será na Serra Gaúcha, com o espetáculo Viagem de Natal.

Com investimento de R$ 17 milhões, o Mega Domo, como foi chamada a estrutura esférica inflável, segue futuramente para outras cidades brasileiras, com apresentações diferentes em cartaz. O objetivo do espaço e dos espetáculos, desenvolvidos pela empresa Histórias Incríveis Entretenimento, é alcançar o público em larga escala com uma atração imersiva.

A domo itinerante tem capacidade para um palco de 115 metros de extensão e 2.000 assentos. O diâmetro de 60 metros e a altura de 30 metros resultam em de 57 mil m³ de volume interno. Uma estrutura esférica menor, com 22 metros de diâmetro e 11,5 metros de altura, abriga bilheteria, foyer, pizzaria, café e espaços instagramáveis.

Viagem de Natal, espetáculo em Canela

A apresentação na Serra Gaúcha conta a história de Miguel, um jovem fotógrafo que embarca no trem de brinquedo da sua infância e passa pelas diversas tradições de Natal do mundo todo. Criado pela diretora executiva e roteirista Valéria Chalegre e por Edson Erdmann, CEO da Histórias Incríveis Entretenimento, o espetáculo pretende levar o público para dentro da história, aguçando sentidos como o olfato. Para isso, usa efeitos visuais e um sistema de som 7.1.4.

A Serra Gaúcha é destino de fim de ano de muita gente, com as celebrações do Natal em Canela e Gramado, cidades vizinhas separadas por menos de 10 km. A região tem boa estrutura turística, com atrações temáticas, parques de entretenimento e naturais, hotéis, restaurantes e lojas, com destaque para as de chocolate.

