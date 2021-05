Com turismo da vacina, México é o mais buscado por brasileiros na Booking

Por Nathalia Molina*

Dos seis destinos internacionais mais buscados por brasileiros na Booking.com em abril, para turismo em julho e agosto, três ficam no México. No turismo da vacina, o país é o mais procurado por brasileiros para fazer a quarentena de 14 dias antes de seguir viagem para os Estados Unidos em busca de imunização. Cancún, Tulum e Playa del Carmen, todos localizados na Riviera Maya, ocuparam a 1ª 3ª e 6ª colocações no ranking dos mais pesquisados pelos viajantes do Brasil para uma viagem internacional no meio do ano.

“O México é um dos poucos países com fronteira aberta para o brasileiro. A minha percepção pessoal é que o viajante está lendo as notícias, sabe do turismo da vacina, e isso faz com que ele busque os destinos”, disse Luiz Cegato, gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina numa entrevista que fiz com ele hoje. Completam a lista Santiago (2º), Bariloche (4º) e Lisboa (5º).

Pesquisa sobre viagens e vacina

Numa pesquisa global realizada em janeiro de 2021 sobre viagens e vacina, a Booking.com ouviu 28.042 pessoas de 28 países, incluindo o Brasil. No levantamento, 69% declaram que não irão viajar para fora do País até que tenham sido vacinados. O Brasil aparece em segundo lugar no ranking dos mais preocupados com esse assunto, liderado pelos chineses, com 75%.

“Os brasileiros estão nos primeiros lugares do mundo. Está mais do que provado que o brasileiro vai se sentir mais seguro para viajar para fora quando ele estiver vacinado”, afirma Segato. Entre os brasileiros, 67% disseram que só irão para para países que implementaram programas de vacinação – o País está empatado com China e Cingapura em segundo lugar, atrás do Vietnã (70%).

Sobre um possível passaporte de vacina, a maioria dos entrevistados no Brasil também se mostrou tranquila quanto à medida: 70% afirmaram que aceitariam comprovar que foram vacinados para poderem viajar. Os brasileiros ficaram em quarto, junto com os argentinos, depois de Vietnã (79%), China (72%) e Hong Kong (71%).

