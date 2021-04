Montanha-russa do Jurassic na Universal Orlando abre em 10 de junho

Por Nathalia Molina*

Adoramos Jurassic Park aqui em casa, mas temos medo de montanha-russa (Pã! – travando aqui como Windows). O que fazer, então, com a ideia de estar a 47 metros de altura e ser lançado duas vezes no percurso de cerca de 1,4 mil metros? (Pã, pã!). A Jurassic World VelociCoaster, nova montanha-russa do Universal Orlando Resort, já tem data para abrir no Islands of Adventure, parque mais radical entre os dos dois da marca na Flórida.

A primeira montanha-russa do mundo baseada na franquia de filmes – iniciada em 1993 pelo longa Jurassic Park, dirigido por Steven Spielberg –⁠ será inaugurada no parque de diversões em 10 de junho. Dá uma olhada no vídeo para ter uma ideia de como será a nova atração dos parques temáticos de Orlando.

Como é a montanha-russa do Jurassic na Universal Orlando

A montanha-russa do Jurassic inclui uma queda a 80 graus, a mais acentuada da Universal até hoje.⁠ Na nova atração doo lançamento mais rápido chega a 112 quilômetros por hora, atingidos em apenas 2,4 segundos. A adrenalina fica completa com 30 metros do trajeto numa inversão de 12 segundos de gravidade zero. É aquela sensação vivida quando o corpo parece flutuar no espaço, e o traseiro chega a descolar da cadeira.

Na nova atração do parque, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e BD Wong, no papel dos personagens Owen Grady, Claire Dearing e Dr. Henry Wu, levam os visitantes ao Raptor Paddock com o grupo de velociraptors Blue, Charlie, Delta e Echo, que aparecem nos filmes da franquia. Essa montanha-russa do parque Islands of Adventure é resultado de uma parceria entre a equipe da Universal Creative com cineastas da Universal Pictures e da Amblin Entertainment.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades