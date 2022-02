Monte Verde (MG) está em 6º lugar na lista Cidades Mais Acolhedoras do Mundo

Por Nathalia Molina*

A mineira Monte Verde está novamente na lista Cidades Mais Acolhedoras do Mundo feita pela Booking. Para turismo em 2022, no entanto, subiu três posições na comparação com o ano passado: agora ocupa a 6º colocação. Embora não seja uma cidade, e sim um distrito do município de Camanducaia, a relação da plataforma de reserva de hospedagem chama o ranking de Cities em inglês. Monte Verde aparece entre os destinos com acomodações mais bem avaliadas por viajantes no mundo considerando o total de opções disponíveis em cada um desses lugares.

Todo ano a Booking promove o Traveller Review Awards. O prêmio chegou à sua 10º edição em 2022 e foi concedido com base em cerca de 232 milhões de avaliações de viajantes verificadas. Apenas quem fica num hotel, aluga um carro ou pega um táxi num destino pode deixar uma avaliação na Booking sobre sua experiência.

Para serem premiados em 2022, destinos ou empreendimentos precisavam de uma nota média igual ou superior a 8 (de 10 pontos), com no mínimo de 3 a 5 avaliações recebidas até 30 de novembro de 2021. O ranking Cidades Mais Acolhedoras do Mundo foi definido levando em conta a proporção de acomodações premiadas no Traveller Review Awards em cada destino em relação ao total de acomodações disponíveis nele – só participaram os destinos com pelo menos 50 vencedores no total.

Entre as opções de hospedagem em Monte Verde está o Kuriuwa Hotel, um dos meios de hospedagem que se destaca historicamente no destino e que também aparece bem avaliado pelos viajantes na Booking.

Mais atividades ao ar livre em Monte Verde

Durante a pandemia, a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move) vem divulgando diversas ações feitas no distrito do município mineiro de Camanducaia para promover o turismo, mantendo a segurança sanitária de moradores e visitantes. Nesse período, além da busca por eventos como o Natal em Monte Verde, a associação registrou um aumento de 90% no total de turistas em busca de atividades de contemplação da natureza ou de esportes radicais no verde local.

Com isso, as agências investiram em oferecer mais atrações ao ar livre na região de Monte Verde, como tours de bike, piqueniques na natureza e city tour com pôr do sol em lugares de difícil acesso.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja