Musical da série ‘Friends’ estreia em Las Vegas

Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani estão de volta. Um dos seriados de TV de maior sucesso de todos os tempos, no ar entre 1994 e 2004, Friends ganha nesta sexta-feira, 26 de outubro, uma versão nos palcos de Las Vegas.

Friends, A Paródia Musical ocupará o palco do hotel The D, que fica em Downtown Las Vegas, perto da Fremont Street. A história parte do mesmo ponto em que começou o seriado, no longínquo ano de 1994: é apenas mais um dia comum na Central Perk quando uma noiva descontrolada e com ótimo corte de cabelo (Rachel, como não?) entra no lugar e bagunça toda a vida do local – e de seus maiores habitués – a partir dali.

O clima do espetáculo é de piada e nostalgia, com direito a trilha sonora com músicas da série executadas por uma banda ao vivo.

Ingressos custam de US$ 59 a US$ 89. Clique para comprar.

