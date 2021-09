Natal em Canela tem 370 apresentações gratuitas, de show de luz a desfile

Por Nathalia Molina*

Serão 80 dias de Natal em Canela. Entre 22 de outubro e 9 de janeiro de 2022, o destino na Serra Gaúcha tem em torno de 370 apresentações gratuitas na programação da 34ª edição do Sonho de Natal. Tradicional destino para turismo no fim de ano, assim como a vizinha Gramado, Canela vem se renovando, com previsão de mais novidades futuras, como o novo hotel de luxo Kempinski no lugar do antigo Laje de Pedra e o Mátria Parque de Flores com 135 hectares e 20 jardins.

O Teatro Municipal está sendo reformado e passa a ter apresentações do Sonho de Natal. Entre elas estão os espetáculos O Som do Vento e Christmas In Concert, a encenação Auto de Natal e as peças de teatro Sonho Infantil, O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe e Natal do Carlão (de bonecos).

Projeção na Catedral de Pedra e desfile de Natal

O tema da 34ª edição do evento natalino de Canela é Fábrica de Sonhos, nome também de um dos espetáculos com projeção na Catedral de Pedra. O ponto turístico do destino também serve de palco para o espetáculo Vida. As ruas do centro da cidade recebem a Paradinha de Natal e as Árvores do Sonho (quando a comunidade decora pinheiros), além da Corrida Santa Claus Challenge, do Coral Arte Maior de Joinville e da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O evento conta como uma programação paralela, que inclui o 1º Festival de Gastronomia e Vinhos, realizado na Praça João Corrêa. A organização lembra que é importante que visitantes e moradores sigam as medidas sanitárias de proteção por causa da covid-19, como uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social. Também será medida a temperatura do público nas atividades – veja a programação completa no site do Sonho de Natal de Canela, que arrecada alimentos para famílias carentes.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades