Natal em Monte Verde tem apresentações gratuitas até janeiro de 2022

Por Nathalia Molina*

O Natal em Monte Verde, destino no sul de Minas Gerais, promete encantamento nas ruas até o início de 2022. De 13 de novembro a 9 de janeiro, o distrito de Camanducaia celebra a temporada com decoração natalina e apresentações gratuitas, de sexta a domingo, para quem escolher fazer turismo no destino.

A Agência de Desenvolvimento de Monte Verde (Move) espera superar os 270 mil visitantes do Natal em 2020. Nesta temporada, serão 45 dias de evento e em torno de 30 apresentações, atrações e lojinha com souvenir temáticos. Com abertura marcada para 12 de novembro, o evento tem A Origem de Tudo como tema e vai contar a história do distrito mineiro e dos povos que lá foram viver. Na decoração, a cor predominante será o verde, simbolizando a esperança, a origem da vila nas montanhas e a união dos povos.

Conheça algumas das atrações:

Despertar das luzes

Verner, o Maquinista da Luz, e seus ajudantes percorrem a Avenida Monte Verde no fim da tarde de sábado em busca da chave mágica que ilumina a vila, ao ser acionada pelo Papai Noel. Ocorre de 13 de novembro a 1º de janeiro de 2022.

A Origem

É a oportunidade de conhecer os povos que construíram Monte Verde. A apresentação tem como cenário a Árvore da Vida, na Praça do Carvalho. As cores representam os personagens no espetáculo, disponível de 19 de novembro a 31 de dezembro.

Árvore Encontros

Montado numa das rotatórias centrais de Monte Verde, a instalação mostra janelas com cenas natalinas de diferentes lugares do mundo, prestando homenagem aos imigrantes que vieram morar no destino.

Bosque dos Imigrantes

Pinheiros iluminados têm enfeites inspirados nos povos que construíram o vilarejo. Fica no bosque num dos principais acessos ao distrito.

Floresta Encantada

O espaço com decoração natalina, localizado na Praça do Carvalho, tem um palco para espetáculos musicais, contação de história e atividades aos sábados, durante o dia.

Vila de Natal

Papai Noel escolheu viver num vilarejo encantado nas montanhas, onde personagens contam histórias. Lá também há oficinas de Bauer, técnica de pintura tradicional de Monte Verde. A Vila de Natal fica na Avenida Monte Verde, perto da Casa do Noel.

Cabana do Papai Noel

Aqui ele faz os presentes de Natal, com seus ajudantes, recebe cartinhas com pedidos.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades