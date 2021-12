Natal em Penedo reúne desfile, parque de diversão e patinação no gelo

Por Nathalia Molina*

O Natal em Penedo junta desfile temático, parque de diversão, pista de patinação, apresentações de coral e espaço com cerca de 25 food trucks. As atrações para turismo no destino estão no Penedo Park, uma área de 10 mil m² no centro. Localizado na cidade de Itatiaia, o distrito no sul do Estado do Rio de Janeiro vai até 16 de janeiro de 2022.

A 1ª edição da Fábrica de Sonhos, evento de fim de ano na colônia de finlandeses, tem 65 apresentações com decoração temática, cenografias e personagens. De sexta a domingo, a partir das 18h, em torno de 300 figurantes e acrobatas fazem o desfile natalino. Papai Noel fica na arena do evento.

O parque de diversões inclui pista de patinação no gelo, roda-gigante, autopista, cenários para fotos e brinquedos. Funciona de terça a sábado, das 14h às 23h, e domingo, das 11h às 23h.

Quanto custam o desfile e a entrada no parque

Data: Até 16 de janeiro de 2022.

Horário: De terça a sábado, de 14h às 23h; domingo, das 11h às 23h.

Preços: A entrada no parque é gratuita até as 17h; depois, sai por R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam). O ingresso para o desfile custa R$ 190; quem doa 1 kg de alimento não perecível paga meia entrada (crianças até 5 anos não pagam.

Sites: penedopark.com.br; ingressos à venda no Sympla.

* Sou jornalista de turismo, escrevo também o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades