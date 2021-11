Natal Tiradentes tem casarões iluminados e escritório do Papai Noel

Por Nathalia Molina*

Papai Noel, quem diria, vai de anywhere office neste fim de ano. Em Tiradentes, o bom velhinho escolheu a Casa Aimorés, sobrado do século 18, para dar expediente e receber cartinhas das crianças até 26 de dezembro. O escritório dele é uma das atrações do turismo na 3ª edição do Natal Tiradentes 2021, que deve atrair milhares de visitantes para a cidade histórica de Minas Gerais.

As construções centenárias recebem mais uma vez iluminação especial, com destaque para projeções nas paredes externas da Igreja das Mercês, onde imagens contam a história de um cozinheiro e uma pastorinha, em cinco sessões noturnas realizadas às quintas e aos domingos. Organizado por um grupo de empresários locais, o Natal na cidade tem ainda programação composta por atividades gratuitas espalhadas por vários pontos do município, localizado a 190 km de Belo Horizonte – veja dicas de Tiradentes (MG) para planejar sua viagem.

Pelas mãos do artista plástico Toti, da tradicional Oficina de Agosto, o Largo das Mercês ganhou uma instalação em forma de presépio, enquanto no Largo das Forras outro artesão local, Cleber Wierman da Trindade, criou peças decorativas inspiradas em os Balões de Guignard, do cenógrafo Paulo Rogério Lage.

Além do artesanato, a cidade mineira é reconhecida pela comida boa. Às sextas e aos sábados, o Natal de Chef traz grandes nomes da gastronomia local para ensinar receitas para a ceia natalina. Já as quitandeiras da cidade revelam seus segredos ao preparar pães, bolos e biscoitos em aulas que terão Mamãe Noel como anfitriã. Com vagas limitadas a 10 pessoas por sessão, as atividades culinárias também realizadas na Casa Aimorés podem ser assistidas pelo perfil @nataltiradentes no Instagram.

No velho sobrado da Rua Direita, onde fica o Centro de Cultura e Patrimônio, Memória e Cidadania de Tiradentes, é preciso comprar ingresso no local para encontrar com Papai Noel, que recebe pedidos das crianças de quinta a domingo, das 16 às 22 horas.

A lista de desejos de meninos e meninas é posteriormente encaminhada por e-mail ou aplicativo de mensagens para os pais. Apesar de toda modernidade, no fim das contas, a conta quem paga são os responsáveis, como manda o melhor da tradição natalina. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site do Natal Tiradentes.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades