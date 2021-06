No Dia Mundial do Bem-Estar, lives para corpo e mente em hotéis no mundo

Por Nathalia Molina*

Para a 10ª edição do Dia Mundial do Bem-Estar (Global Wellness Day), no sábado 12 de junho, a rede de luxo Four Seasons organiza uma programação com várias lives e atividades online sobre corpo e mente. A partir de diferentes hotéis pelo mundo, especialistas comandam aulas de yoga e meditação transmitidas pela internet.

O tema do Global Wellness Day 2021 é “proteger o bem-estar mental durante e após a pandemia”, então a rede hoteleira preparou várias atividades com focadas no tema, tanto presenciais quanto virtuais. No site globalwellnessday.org, é possível consultar informações e mais atividades na data pelo mundo.

O 12 de junho começa com uma meditação de cinco minutos ao nascer do sol na Filadélfia. Pelo que vi, está clareando na cidade americana por volta das 5h30, o que dá em torno das 6h30 em São Paulo. Veja a seguir outras atividades dos hotéis Four Seasons pela internet:

6h30 – Rashida Bell, expert em meditação e relaxamento do spa do Four Seasons Philadelphia, comanda uma meditação ao nascer do sol. A sessão ficará disponível na IGTV do hotel dos Estados Unidos para ser acessada posteriormente.

11h30 – Aula de Vinyasa Yoga no Facebook do Four Seasons Gresham Palace Budapest, na Hungria

14h – Ritual de renovação energética do povo Huichol mexicano no Instagram do Four Seasons Resort Punta Mita

19h – Aula de ginástica com a personal havaiana Tahiti Hernandez Kemper, com cerca de 20 minutos, no Instagram do Four Seasons Resort O’ahu at Ko Olina, no americano Havaí. Ela é especialista em treinamento de atletas; entre eles, o campeão mundial de surfe de ondas gigantes Billy Kemper

20h – Meditação guiada com a terapeuta americana Marina Sbrochi no Instagram do Four Seasons Resort Dallas, nos Estados Unidos

20h – Yoga e meditação focada em respiração profunda e movimento lento no Instagram do Four Seasons Tokyo at Otemachi, no Japão

