No Toriba, natureza de Campos do Jordão em trilhas e até dentro do quarto

Por Nathalia Molina*

Abrir as cortinas do Ninho Sabiá-Laranjeira causa emoção. Por todo lado, a natureza de Campos do Jordão atrai o olhar. Através das paredes de vidro, o verde da paisagem chega aos pés da cama ou aparece acima das cestas de pães do café da manhã. Uma escada lateral leva ao terraço sobre a habitação, de onde é possível ver o pôr do sol entre as árvores. A nova suíte do Hotel Toriba está estrategicamente depositada entre as copas. Não poderia ter nome mais apropriado.

Os ninhos, como são chamadas pelo pessoal do hotel, são duas unidades inauguradas neste inverno na serra paulista. Outra, tamanho família, está sendo erguida ali perto. Fomos convidados para conhecer em primeira mão a Sabiá-Laranjeira – tirando ajustes, naturais em qualquer começo, como a hidromassagem da banheira ainda não conectada e a pressão menor no chuveiro, tudo muito confortável e integrado à natureza ao redor.

Depois de ser acordado por passarinhos e tomar café com o pano de fundo natural, dá para caminhar pela trilha de 1 km no bosque abaixo da suíte envidraçada. Ou ir até o Sítio Siriúba, cuja entrada fica do outro lado da Avenida Ernesto Diederichsen, em frente ao portão de entrada do hotel. Lá 18 km de trilhas esperam os hóspedes ou participantes de passeios do Aventoriba, serviço de atividades na natureza criado pelo hotel em 2018, aberto também a não hóspedes.

Caminhada no Sítio Siriúba com ponte pênsil

Andamos pelo Siriúba brincando de ser guiados pelo nosso filho, Joaquim, de 12 anos. Desde a chegada ao Toriba, ele pegou o mapa do hotel e queria passar pela ponte pênsil, localizada logo na entrada do sítio. Seguimos os desenhos, inspirando ar puro e inspirados pelo momento em família. Entusiasmo maior ainda tínhamos sentido outro dia, ao completar a trilha com piquenique no pôr do sol, um dos nossos passeios preferidos da viagem.

A novidade agora no Aventoriba é o birdwatching, observação de aves. Existem na região cerca de 100 espécies de pássaros catalogadas, algumas nativas de Campos do Jordão. Com as biólogas Yasmim Sarraf e Camila Bassil Gradim Mendonça, o programa de meio dia de duração prevê trilha com piquenique. Os participantes recebem binóculos e aprendem técnicas de observação e como chamar os pássaros.

Chá da tarde dentro da estufa de plantas

Até o clássico chá da tarde do Toriba pode ser degustado ao ar livre, em mesas grandes espaçadas sob ombrelones. Na pandemia, a equipe do hotel teve a ideia de servir pães e gourmandises dentro da estufa de plantas, para hóspedes em busca de algo diferente e privativo. O chá Panorama, para duas pessoas, custa R$ 128 no solarium – é preciso reservar com antecedência para experimentá-lo dentro da estufa; preço sob consulta.

Se o visitante prioriza o conforto, a primeira opção, no pátio externo, é mais indicada. Mas a proposta de estar cercado por plantas é, sem dúvida, bem original. Agora no meio de agosto, quando estivemos lá, o sol se põe bem na direção da porta de entrada. É bebericar a xícara e olhar para o lado para ver a luz do dia se despedindo.

Dali, subimos para o Belvedere, onde o Fernando tirou a foto das araucárias ao anoitecer, que postamos no Instagram @ComoViaja. A cena retrata a beleza da serra de Campos do Jordão.

Atividades temáticas sobre jardins, bem-estar e fotos

O Toriba também organiza atividades na natureza para os hóspedes, caso do passeio pelos jardins com uma paisagista. Nos fins de semana, costuma oferecer aulas de culinária, com receitas preparadas pela equipe do restaurante Pennacchi. Para expandir as classes nesse campo, atualmente está construindo outra cozinha; até o fim do ano está previsto que fique pronta.

Mas o hotel também cria com especialistas semanas pensadas para quem quer fazer turismo com foco em algum interesse específico, como bem-estar e fotografia, em diferentes áreas. Confira a programação das próximas; preços são por pessoa em quarto duplo, com atividades:

Jardinagem

De 20 a 23/9 – R$ 3.575

A ideia é estimular o interesse pela horticultura e pelo design floral. Comandando pela agrônoma paisagista Katia Rys Lucchesi, a oficina aborda os principais estilos de jardins do Mundo, com visita ao Amantikir, espaço com jardins, também em Campos.

Fotografia de Paisagem

De 27 a 30/9 – R$ 3.575

Indicado para quem gosta de fotografia ou apenas de postar imagens bonitas nas redes sociais, o curso inclui transporte nas saídas práticas e acompanhamento do fotógrafo Reinaldo Ópice.

Toriba Corpo & Mente iCare

17 a 22/10 e 21 a 26/11 – R$ 6.300 (quanto custou o programa que começa hoje)

É um programa de saúde e bem-estar, desenvolvido pelos médicos Luiz Fernando Sella e Daniela Kanno. Inclui consultas, palestras, massagens e atividades físicas.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades