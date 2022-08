Norwegian Prima é inaugurado com show de Katy Perry, na Islândia

Por Nathalia Molina*

Manda a tradição que novos navios devem ser batizados. Katy Perry não é o que se pode chamar de tradicional, mas a pop star parece ter gostado da ideia de ser madrinha do Norwegian Prima, que inaugura uma classe na Norwegian Cruise Line. A embarcação deixa a Islândia neste domingo rumo a Amsterdã.

Estou a bordo do cruzeiro inaugural e vou mostrar a viagem no Instagram – acomoanhe em @ComoViaja e @ViagemEstadao. Tanto as áreas do novo navio quanto as paradas do roteiro até a Holanda: Cork, na Irlanda; Portland, na Inglaterra; e Le Havre, na França.

Não apenas a madrinha convidada fugiu ao comum, mas também a cidade onde a embarcação foi batizada. “Queríamos lançar o Norwegian Prima num lugar tão especial e único quanto o navio é. A paisagem impressionante de Reykjavik é perfeita para um momento que é um marco”, afirmou Frank Del Rio, presidente e CEO da Norwegian Cruise Line Holdings. A empresa é proprietária das companhias Norwegian Cruise Line (NCL), Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.

Junto com Del Rio e com Harry Sommer, presidente e CEO da NCL, Katy fez a contagem regressiva para a garrafa de champanhe ser quebrada contra o casco do navio na noite de sábado no Porto de Reykjavik. “Eu nunca fiz isso antes. É tão incrível. E o navio é lindo”, disse a cantora. A artista encerrou a cerimônia com um animado show. Mais cedo, se apresentou também Dadi Freyr, músico islandês que vive em Berlim e usa muita tecnologia nas suas perfomances.

Prima, nova classe de navios

Na plateia do teatro, funcionários da companhia, operadores, agentes de viagem e jornalistas de vários países estiveram presentes na cerimônia. Com 294 metros de comprimento e capacidade para até 3.100 passageiros em cabine dupla, o navio é a primeira das seis embarcações da nova classe.

Ao longo da cerimônia, foram mencionados os desafios da indústria de cruzeiros após a pandemia. Del Rio e Sommer destacaram o papel dos funcionários de resistência à crise sanitária e de dedicação à retomada do setor.

“Nós nos preparamos durante vários anos para este evento. Estamos encantados em embarcar no novo capítulo da NCL com o Norwegian Prima”, disse Sommer, que na cerimônia apareceu num bem-humorado vídeo, ajudando funcionários de diferentes setores a dar os retoques finais no navio.

Após 3 de setembro, a embarcação da NCL faz algumas viagens no norte da Europa, entre Holanda, Dinamarca e Inglaterra, antes de seguir rumo aos Estados Unidos. Em outubro e novembro, começa as rotas para o Caribe, com saída de Nova York, Galveston (Texas) e Miami (Flórida). Nas temporadas de 2023 e 2024, oferece roteiros partindo de Porto Canaveral (Flórida) e de Galveston.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem