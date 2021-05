Norwegian Prima, nova classe de navios com mais espaço aberto

Por Nathalia Molina*

A Norwegian Cruise Line (NCL) lança uma classe de navios, com mais espaço aberto, diversas piscinas infinitas e foco em arte e design. Os passageiros poderão caminhar ao redor do navio, para curtir o oceano ou participar de atividades ao ar livre. Primeira das seis novas embarcações previstas pela companhia, o Prima faz cruzeiros a partir do meio de 2022 no norte da Europa e depois no Caribe.

“Não paramos de inovar mesmo sem navegar desde 2020. Dobramos o investimento na nossa marca para oferecer experiências inesquecíveis aos passageiros”, disse Harry Sommer, presidente e CEO da companhia com uma frota de 17 navios. O lançamento da classe Prima é uma das novidades preparadas pela NCL para os passageiros. “Todos os navios estarão operando de forma melhor porque usamos essa oportunidade para fazer um upgrade nos menus, redesenhar o embarque”, contou Harry Sommer em entrevista virtual concedida à imprensa latino-americana.

Para a retomada dos cruzeiros, a Norwegian exige vacina contra a covid-19 para embarque nos navios da companhia. “Não conheço nenhum tipo de viagem em que todos estarão vacinados”, diz Sommer, lembrando que a exigência vale para passageiros, tripulação e todas as pessoas nas escalas que estejam trabalhando nos roteiros da companhia. “Eu não iria num cruzeiro no qual eu não levaria minha família. Então perguntei à minha mulher: ‘O que faria você embarcar num navio?’ Ela me respondeu: ‘Só exija que todos estejam vacinados!’ Foi o que fizemos.”

Como será o novo navio Norwegian Prima

Com cabines maiores e maior variedade de suítes disponíveis aos passageiros (são 13 no total), o Norwegian Prima terá 295 metros de comprimento e capacidade para 3.215 passageiros em ocupação dupla.

A área privativa The Haven by Norwegian também foi desenhada com mais possibilidades de vista para o mar. Todas as 107 suítes foram deslocadas para a parte traseira do navio. No Haven Sundeck, uma piscina de borda infinita permitirá apreciar o rastro do navio. E o spa ao ar livre terá sauna com paredes de vidro. Todas as áreas públicas e suítes foram projetadas pelo designer italiano Piero Lissoni.

A embarcação terá ainda novidades como a Ocean Boulevard. A área, que contorna o convés, inclui espaços ao ar livre como o lounge La Terraza, o jardim de esculturas Concourse (com seis instalações que produzem efeitos visuais diferentes no pôr do sol) e duas pontes de vidro Oceanwalk para dar aos viajantes a impressão de estar caminhando no ar ou sobre a água. Os passageiros também poderão relaxar em duas piscinas infinitas (Infinity Beach), uma de cada lado do navio e perto do mar.

Este vídeo da companhia dá uma ideia do tanto de espaço aberto previsto no Norwegian Prima:

A gastronomia no Ocean Boulevard inclui um sofisticado mercado ao ar livre, o Indulge Food Hall. O espaço terá variedade de menu e estilo, com mesas internas e externas, em 11 opções: Q Texas Smokehouse, de comida do sul dos Estados Unidos; Seaside Rotisserie, com pratos assados ​​no espeto; Nudls, dedicado ao macarrão do mundo todo, de italiano a tailandês; Tamara, com clássicos indianos e comida vegetariana; Quartier Latin, de comida latina clássica; Tapas Food Truck, com comida de rua de inspiração latina; Garden Kitchen, para saladas personalizadas; Coco’s, com doces artesanais; Just Desserts, de tortas e bolos; Just Ice Cream, de sorvetes e doces; e um café Starbucks.

Os restaurantes Onda By Scarpetta, Los Lobos e The Local Bar & Grill também estarão no Ocean Boulevard, com culinária italiana, mexicana e americana, respectivamente.

Itinerários do novo navio Norwegian Prima

Norte da Europa com Reino Unido

Uma série de viagens de dez dias, entre 17 de agosto e 13 de setembro de 2022, abre a navegação do Prima, partindo de Amsterdã (Holanda) e passando por Copenhague (Dinamarca), visitando fiordes noruegueses e regiões do Báltico. Em 23 de setembro, o navio sai de Southampton (Inglaterra) para um cruzeiro de 12 dias em direção a Nova York, parando em Lerwick (Escócia), Reykjavik (Islândia) com pernoite, e Halifax (Canadá).

A embarcação retorna à Europa no cruzeiro de 11 dias com partida de Nova York, em 14 de maio de 2023. No trajeto rumo a Reykjavik (Islândia), onde os passageiros fazem um pernoite, o Prima para em Halifax e Sydney (ambas no Canadá) e em portos da Islândia.

Entre 25 de maio e 7 de setembro de 2023, o navio faz viagens de 10 e 11 dias na Noruega e na Islândia, partindo de Reykjavik e Southampton, com visita aos fiordes noruegueses. Um roteiro de idade e volta de Southampton, com 14 dias e partida em 17 de setembro, conclui a temporada de verão, com escalas em Dublin (Irlanda), Isafjordur, Akureyri e Reykjavik (todas na Islândia, com pernoite na última), e Geiranger, Olden e Stavanger (as três na Noruega).

De Nova York para Bermudas

Em 10 de outubro de 2022, no navio faz um roteiro de cinco dias saindo da metrópole americana rumo a Bermudas.

Após uma temporada no Caribe, o Prima volta a Nova York para viagens de ida e volta a Bermudas, com paradas em Norfolk (Virginia), entre 28 de março e 7 de maio de 2023. Os roteiros incluem uma ou duas pernoites em Royal Naval Dockyard (Bermudas).

Saindo do Texas e de Miami

Depois, num itinerário de 12 dias no Caribe (com partida em 15 de outubro), a embarcação faz escalas em Galveston (Texas), Willemstad (Curaçao), Kralendijk (Bonaire) e Oranjestad (Aruba). Em 31 de outubro, saindo de Galveston para Miami, o roteiro de 11 dias visita novamente as cidades em Curaçao e Bonaire, além de Great Stirrup Cay, ilha da Norwegian nas Bahamas.

Completam essa parte da temporada três cruzeiros de sete dias, de 19 de novembro a 3 de dezembro, com partida de Miami. Em direção ao oeste do Caribe, as viagens incluem paradas em Harvest Caye (ilha da Norwegian em Belize), Cozumel (México) e Ilha Roatan (Honduras).

Entre a Flórida e o Caribe

São 15 cruzeiros com cinco, sete e nove dias, entre 11 de dezembro de 2022 e 19 de março de 2023. A embarcação sai da Flórida (Port Canaveral) rumo ao Caribe, parando em destinos como Cozumel (México), Ocho Rios (Jamaica), Grand Cayman (Ilhas Cayman) e Great Stirrup Cay (ilha da companhia nas Bahamas).

As vendas de viagens no novo Norwegian Prima já estão abertas – consulte o site da companhia.

