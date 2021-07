Novo hotel em Gramado, Buona Vitta é inspirado na Toscana, na Itália

Por Nathalia Molina*

Gramado acaba de ganhar um resort inspirado na Toscana. Inaugurado agora em julho de 2021, o Buona Vitta tem a região da Itália como tema da gastronomia e arquitetura. O hotel é mais um empreendimento da Gramado Parks, proprietária também do parque de neve Snowland e do novo parque Acquamotion, todos na Serra Gaúcha.

Investimento de R$ 227 milhões, o hotel tem dez blocos de apartamentos e capacidade para cerca de 2 mil hóspedes. Em 56.632 metros quadrados de área construída, o Buona Vitta possui piscinas internas, spa, academia, restaurante, bar, sala de jogos, cyber e cinema. Para o turismo de negócios, o empreendimento conta ainda com áreas para trabalho, um auditório com 100 metros quadrados e dois espaços para a realização de eventos.

Arquitetura e gastronomia da Toscana

Para a construção, o mobiliário e o paisagismo, a Gramado Parks se inspirou na arquitetura rústica do interior da Itália, com tons pastéis nos ambientes e terrosos no exterior. O hotel tem quartos românticos para casais e possui estrutura de lazer para viagens com crianças.

No menu, os hóspedes têm a gastronomia da Toscana. Para harmonizar, Chianti e Brunello, dois vinhos de Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) da região da Toscana, estão na carta de vinhos ao lado de Salton, produtor da Serra Gaúcha. A empresa também prevê a realização de aulas sobre vinhos, produção de massas frescas e preparo de drinks.

